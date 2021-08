Mozilla Firefox 91 migliora la privacy con la modalità anonima

Mozilla ha aggiornato Firefox e la versione 91 del browser per Mac e PC offre nuove funzionalità per la privacy e una miglioria (qui l’elenco completo) che riguarda l’integrazione con Windows.

Quando si attiva la finestra anonima, la connessione al dominio usa l’HTTPS, anche quando l’utente indica manualmente il protocollo HTTP. Quando si apre una finestra anonima e si digita l’indirizzo di un sito web, il browser visualizza prima la versione del sito che supporta il protocollo HTTPS; in caso contrario verrà mostrato un avviso e sarà possibile visualizzare la versione meno sicura con protocollo HTTP. La policy non è prevista per tutte risorse utilizzate dalla pagina web (immagini, stili, script) e nei prossimi mesi potrebbe essere estesa anche alla navigazione standard.

Altra novità riguarda i cookie (gli identificativi che consentono di recuperare informazioni a lungo termine sul lato client); con la funzionalità “Enhanced Cookie Clearing”, disponibile nella modalità Restrittiva della protezione antitracciamento, è possibile eliminare cookie, supercookie e altri dati memorizzati da vari siti web.

Su Windows è possibile usare il SSO (Single Sign On) per accedere agli account Microsoft utilizzando le credenziali del proprio sistema operativo Windows 10.

Su Mac è attivata automaticamente la modalità “High Contrast Mode” se nelle Preferenze di Accessibilità è attiva la funzione “Aumenta contrasto” (utile per aumentare il contrasto degli elementi presenti sullo schermo, per esempio i bordi attorno a pulsanti e caselle, senza modificare il contrasto dello schermo).

Firefox 91 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

