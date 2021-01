Mozilla pensa ad un refresh del design di Firefox

Mozilla sta valutando un refresh del design del browser Firefox. A riferirlo è il sito Ghacks spiegando che la versione rinnovata nel look del noto browser è internamente denominata Photon.

Le informazioni disponibili sull’idea di refresh di Mozilla sono poche; Mozilla ha creato uno strumento di segnalazione dei bug come riferimento per tenere traccia delle modifiche; non sono stati diffusi mockup e schermate di esempio ma dai nomi del meta bug è possibile avere una idea su quali aree l’azienda si sta concentrando; tra queste: barra degli indirizzi e schede, menu principale di Firefox, menu contestuali e altre impostazioni. Nell’elenco sono indicati molti elementi dell’interfaccia; il nuovo design dovrebbe fare la sua comparsa con Firefox 89 (l’ultima versione, nel momento in cui scriviamo è l’84.0.1) prevista per metà 2021.

Sören Hentzschel, sviluppatore e autore di alcune estensioni per Firefox, riferisce di avere visto dei mockup di Firefox Proton; spiega che è tratta di una versione dal design più moderno e che Mozilla ha intenzione di integrare utili migliorie, in particolar modo per ciò che riguarda la cosiddetta esperienza-utente. Tra gli esempi di migliorie in arrivo: la possibilità di visualizzare in verticale le schede con una modalità di visualizzazione compatta e poi una modifica che permetterà di raggruppare e mostrare gruppi di schede.

Nelle ultime versioni ufficiale di Firefox, Mozilla ha risolto alcuni bug e introdotto diversi miglioramenti alle prestazioni, riducendo sia il tempo di avvio, sia di caricamento delle pagine. In particolare, i siti Web che utilizzano layout basati su flex-box dovrebbero essere visualizzati il 20% più velocemente rispetto a prima. Firefox è ora più veloce nel ripristino delle sessioni di navigazione. La versione 84 è – tra le altre cose – ottimizzata per i Mac con CPU M1. Mozilla dichiara che questa versione del suo browser porta «Notevoli miglioramenti delle prestazioni» rispetto alla precedente versione che, seppur non ottimizzata per i Mac M1, offriva già a sua volta prestazioni migliorate. Più precisamente nelle note di rilascio Firefox 84 sui Mac M1 indica una velocità di avvio di 2,5 volte superiore, mentre le web app offrono una risposta il doppio più veloce, con misurazioni effettuate tramite il test di benchmark SpeedoMeter 2.0.