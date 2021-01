MS Office per iPad supporta Split View in Excel e altre novità

Microsoft ha aggiornato le app della suite Office per iPad, con novità per Word, PowerPoint ed Excel per iPad. In particolare, Excel per iPad ora supporta lo Split View, la funzione che consente di aprire due app diverse o due finestre della stessa app, dividendo lo schermo in spazi ridimensionabili. La novità è comoda per aprire due fogli elettronici fianco a fianco, visualizzarli e modificarli. Word e PowerPoint per iPad erano stati già aggiornati in precedenza con il supporto per lo Split View.

Ricordiamo che per portare un secondo elemento in Split View mentre si usa un’app basta scorrere verso l’alto dal bordo inferiore e fermarsi per visualizzare il Dock: a questo punto bisogna toccare e tenere premuta un’app nel Dock, trascinarla fino al bordo destro o sinistro dello schermo, quindi sollevare il dito. Se due elementi sono già aperti in Split View, si può trascinare sull’elemento che si desidera sostituire. Per dare pari spazio a entrambi gli elementi, basta trascinare il separatore al centro dello schermo. Per chiudere Split View basta trascinare il separatore app verso il bordo sinistro o destro dello schermo, a seconda dell’app che si vuole chiudere.

Nell’ultima versione di PowerPoint per iPad, Microsoft ha integrato Presenter Coach: chi sta creando slide e presentazioni ora ha la possibilità di ottenere feedback sugli aspetti che consentono di coinvolgere un gruppo di destinatari, ad esempio la velocità, il passo, le parole di riempimento, le frasi riservate e altri aspetti.

Microsoft ha lavorato anche all’integrazione del supporto trackpad su iPadOS offerto da iPadOS 13.4 e successive versioni e l’ultima versione di Word per iPad integra il supporto per l’interazione testuale tramite interfaccia utente; si può in altre parole usare il trackpad della tastiera Magic Keyboard per interagire con il documento. È possibile inoltre usare un dispositivo di puntamento: basta collegare un trackpad o un mouse al proprio iPad per interagire in modo diverso con PowerPoint.

