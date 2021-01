Adobe Flash è morto, ora i contenuti sono bloccati in automatico

Il 31 dicembre 2020 è terminato il ciclo di vita di Flash Player: Adobe non svilupperà più il player in questione e dal 12 gennaio 2021 tutti i contenuti Flash vengono bloccati automaticamente. Agli utenti che dovessero ancora avere il player, Adobe raccomanda “vivamente” di disinstallarlo: dal momento che non fornirà più aggiornamenti non può garantire update di sicurezza.

Adobe ha già spiegato che standard quali HTML5, WebGL e WebAssembly sono da tempo migliorati e sono alternative valide alla pari di Flash Player. I principali sviluppatori di browser hanno integrato gli standard aperti prima citati nei vari browser, deprecando l’uso del Flash Player e altri plug-in. Da anni Adobe sta avvisando utenti e sviluppatori, invitando a non usare più Flash Player: è una tecnologia da ritenere ormai morta e oltretutto si è rivelata un colabrodo impressionante dal punto di vista della sicurezza. C’è stato un periodo che non passava settimana senza la periodica segnalazione di vulnerabilità in Flash.

Flash Player è nato nel 1993, creato inizialmente dalla società FutureWave Software e distribuito con il nome di SmartSketch. Pensato inizialmente come un software per il disegno vettoriale, nel 1996 fu acquistato da Macromedia e ribattezzato Flash è stato negli anni ’90 un componente essenziale del web. Nel 2005 il passaggio ad Adobe che non è mai riuscita a risolvere vari problemi di sicurezza, instabilità e di consumo eccessivo di risorse, al punto che Steve Jobs con la sua famosa lettera elencò con precisione impressionante tutti i punti deboli di questa tecnologia, decretando l’inizio della fine del software Adobe.

Chi ancora non l’avesse fatto può disinstallare tranquillamente Flash Player dal proprio computer seguendo le istruzioni per Windows o macOS riportate sul sito di Adobe (qui le istruzioni per Mac). Per eliminare il plug-in di Flash Player installato sui vari browser, invece, bisogna seguire una diversa procedura anch’essa reperibile sul portale di Adobe.

