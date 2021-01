Tim Cook «Ci sarà un annuncio Apple mercoledì 13 gennaio»

Negli ultimi anni le anticipazioni arrivano per lo più leaker o dalle catene di fornitura Apple, questa volta invece è Tim Cook in persona a svelare che ci sarà un annuncio Apple nella giornata di mercoledì 13 gennaio. Naturalmente l’amministratore delegato di Cupertino non ha fornito ulteriori indizi e nemmeno dettagli su quanto è in arrivo nella giornata di domani. Nella prima stesura di questo articolo abbiamo elencato tutti i prodotti più attesi da Apple che potrebbero essere annunciati, ma in realtà nel corso dell’intervista alla CBS Tim Cook ha precisato che non si tratterà di un prodotto, bensì di una importante iniziativa, come abbiamo precisato nell’aggiornamento in calce in questo articolo.

Non resta così che prendere in considerazione le novità attese fin dallo scorso anno ma che non sono ancora state presentate. Negli ultimi anni le prime novità Apple sono state introdotte nel mese di marzo, quest’anno invece la multinazionale di Cupertino potrebbe sorprendere appassionati e osservatori calando una novità di rilievo o di prodotto nei primissimi giorni dell’anno appena cominciato.

Nella lista delle novità Apple più a lungo attese ci sono i dispositivi trova tutto AirTag e anche gli iPad Pro aggiornati con processore Apple A14 e anche un modello top con schermo mini LED e connettività 5G. Ma l’elenco dei prodotti marchiati Apple attesi e desiderati per questo 2021 è decisamente lungo. Si va dai nuovi Mac con processore Apple Silicon, ai nuovi modelli di AirPods, fino ad arrivare a una nuova Apple TV con potenza, funzioni e telecomando focalizzati sui videogiochi. Per non parlare del visore di realtà aumentata che tutti aspettano da anni e che forse potrebbe arrivare arrivare proprio quest’anno.

Alla luce dell’anticipazione di Tim Cook sull’annuncio Apple del 13 gennaio, rilasciata durante la trasmissione TV CBS This Morning, segnalata da AppleInsider, in queste ore in rete e sui social abbonderanno previsioni e anticipazioni, ma questa volta le tempistiche e le modalità di Cupertino hanno già sorpreso tutti.

Aggiornamento ore 18

L’intervista concessa da Tim Cook alla CBS è quasi interamente focalizzata sulle considerazioni di Tim Cook riguardo all’assalto al Campidoglio di Washington. Le uniche dichiarazioni del dirigente riguardanti l’annuncio Apple di domani precisano però che non si tratterà di un nuovo prodotto ma di una iniziativa molto importante.

