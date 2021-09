Multa di 225 milioni di euro a Whatsapp per aver violato la normativa privacy

WhatsApp è stata multata da 225 milioni di euro per aver violato la legge sulla privacy dei dati dell’Unione Europea. L’Irlanda ha applicato a Whatsapp una delle sanzioni più grandi per gli abusi del GDPR dopo le pressioni di altri paesi europei. L’azienda sarebbe colpevole di troppa poca trasparenza sulla condivisione dati degli utenti, in particolare per quello che riguarda la condivisione con Facebook, società “madre” di Whatsapp.

WhatsApp ha risposto di aver rispettato i requisiti di trasparenza richiesti nel 2018 e ritiene sproporzionata la sanzione. WhatsApp ha spiegato il proprio impegno “a fornire un servizio sicuro”, e di aver lavorato per garantire che le informazioni agli utenti siano trasparenti e complete.

La sanzione – stabilita dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati – è arrivata dopo che il Lussemburgo ha multato Amazon per 746 milioni di euro a luglio per aver violato il GDPR e la stessa Irlanda aveva sanzionato Twitter per 450 milioni di euro per non aver informato di una fuga di dati entro 72 ore.

Ma soprattutto, è arrivata dopo le pressioni da parte degli altri pesi europei, del garante tedesco per la protezione dei dati, Ulrich Kelber. Tutti uniti in una richiesta: una sanzione più severa per Whatsapp, più di quella prevista dall’Irlanda inizialmente, e di soli 50milioni di euro, per la violazione del GDPR.

Ora che la sanzione da parte di Dublino è stata fissata, e comunque vadano gli appelli alla decisione da parte del gigante hi-tech, Whatsapp dovrà offrire informazioni più chiare agli utenti relativamente alla condivisione dei loro dati.

