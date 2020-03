Museo della scienza di Milano: chiuso al pubblico ma aperto online con #storieaportechiuse

Il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci ha chiuso al pubblico, secondo le disposizioni delle autorità per fermare la diffusione del Coronavirus, ma ha dato il via ad un nuovo progetto digitale aprendo la visita online con i video #Storieaportechiuse.

#Storieaportechiuse è l’hashtag che si troverà sui video, uno al giorno, che racconteranno ai visitatori quello che non possono vedere. Il progetto, che era già in fase di elaborazione da parte dei curatori del museo, è stato presentato in questo periodo di emergenza perchè il museo sentiva il desiderio di essere presente e continuare a dialogare con il pubblico, portandolo all’interno del Museo anche quando non accessibile.

I video di #Storieaportechiuse saranno pubblicati quotidianamente sui canali social del museo e proporranno ogni giorno storie differenti.

“Se le persone non possono venirci a trovare, saremo noi ad andare da loro con il progetto #storieaportechiuse, un appuntamento giornaliero fatto di curiosità, approfondimenti, che proporrà ogni giorno storie diverse per parlare di scienza, tecnologia, attualità, dietro le quinte, educazione informale, Leonardo da Vinci, Spazio e Astronomia e altro ancora”, spiega il direttore generale del museo Fiorenzo Galli.

Insomma, ogni giorno esperti del museo parleranno ai visitatori digitali della sezione di loro competenza o del progetto che stanno curando, racconteranno curiosità e temi interessanti per i visitatori di ogni età. Ecco di seguito il calendario delle prossime uscite fino al 15 marzo:

Mercoledì 11 marzo: Temi di attualità con Barbara Gallavotti

Giovedì 12 marzo: Racconti dalla storia del Museo

Venerdì 13 marzo: Voci dagli archivi e biblioteche

Sabato 14 marzo: Spazio e Astronomia

Domenica 15 marzo: Leonardo da Vinci

Tutti i contenuti saranno fruibili ogni giorno sui canali social del Museo:

Facebook: https://www.facebook.com/museoscienza/

Twitter: https://twitter.com/museoscienza/

Instagram: https://www.instagram.com/museoscienza/

Storie a porte chiuse #storieaportechiuseNasce un racconto digitale pensato per mostrare ai visitatori quello che normalmente non possono vedere e che, in questo periodo di chiusura, si amplia per accogliere anche le storie più belle dalle collezioni del Museo.➝https://www.museoscienza.org/it/storieaportechiuse "Storie a porte chiuse" racconterà infatti ogni giorno il Museo e le sue collezioni attraverso le parole dei Curatori e del Direttore che sveleranno i segreti degli oggetti iconici, accompagneranno virtualmente i visitatori alla scoperta delle esposizioni con delle visite guidate online, risponderanno alle domande durante dirette streaming interattive dalle Gallerie Leonardo, dall’interno del sottomarino Toti e dall’area Spazio, approfondiranno tematiche inerenti alle diverse sezioni museali, a temi di attualità scientifica e ai laboratori interattivi.#museichiusimuseiaperti Pubblicato da Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci su Giovedì 27 febbraio 2020

Contemporaneamente, il Museo ha invitato circa 80 persone a lavorare da casa. “Abbiamo già circa 80 persone persone in smartworking, tutte quelle che hanno le caratteristiche professionali per questa soluzione – continua il direttore generale del Museo -. In quest’ambito, stiamo predisponendo con Cisco (che ha all’interno del Museo il proprio Innovation Centre) attività di comunicazione innovative in modalità virtuale. Terminata l’emergenza, è infatti nostra intenzione tenere viva e implementare al massimo questa iniziativa, che presenta numerosi vantaggi per tutti”.

Progetti di innovazione digitale particolarmente significativi in ambito culturale si possono trovare in questa sezione dedicata alla cultura digitale di Macitynet.