Native Instruments regala il suo plugin per synth da 50 dollari per Mac e Windows

Dopo le app di Moog e Korg c’è un altro interessante software che i musicisti possono scaricare gratuitamente per distrarsi in questo periodo di isolamento forzato: si tratta del plugin Analog Dreams, normalmente in vendita al prezzo di 50 dollari ma che l’azienda produttrice ha deciso di distribuire gratuitamente come una sorta di scacciapensieri digitale per superare con maggiore spensieratezza questi giorni di pandemia nazionale.

Si tratta di un plug-in progettato per emulare i suoni dei sintetizzatori che andavano di moda negli anni ‘80 e che, per un motivo o per l’altro, non sono più in vendita o risultano difficili da reperire.

Questi software da anni infatti consentono di ricreare tutte quelle sonorità che sono andate perse a tutti i musicisti che dispongono di uno strumento musicale MIDI o USB da collegare direttamente al computer.

Nel caso specifico, Analog Dreams come dicevamo viene normalmente proposto al prezzo di 50 dollari ma in questi giorni di epidemia è offerto gratuitamente a tutti gli utenti che desiderano scaricarlo. Trattandosi però di un plugin e non di un software stand-alone, sarà necessario installare uno dei software dell’azienda produttrice per poterlo utilizzare.

Per semplificare le cose vi consigliamo di scaricare direttamente il Komplete Start package di Native Instrument un pacchetto completamente gratuito che include una serie di strumenti ed effetti audio e che viene fornito con il Kontakt Player, un software necessario per poter scaricare, installare ed utilizzare il plugin Analog Dreams in questione.

Il Komplete Start package, e di conseguenza il plugin Analog Dreams, è disponibile per Mac (con installato macOS 10.12, 10.13, 10.14 o 10.15) e Windows (versioni 7, 8 oppure 10, a 64 bit). Per un corretto funzionamento sono consigliati computer con processore Intel Core i5 o CPU equivalente ed almeno 4 GB di RAM (meglio 6). Per l’installazione sono necessari 2 GB di spazio libero, 7 GB per l’installazione completa. Inoltre è richiesto il supporto hardware grafico per OpenGL 2.1 o versioni successive.