I migliori tapis roulant per correre in casa

Il periodo di quarantena è tutt’altro che finito e, salvo inversioni di tendenza improvvise, purtroppo non durerà poco. Costretti a casa ci si chiede come potersi mantenere in movimento viste anche le limitazioni di movimento introdotte in queste ultime ore. La soluzione più scontata, ma anche quella più efficace, è sicuramente un tapis roulant. In questo articolo vi aiutiamo a scegliere i migliori nella fascia d’attacco e media, presenti tutti sul catalogo Amazon e con consegna a breve, da poter ordinare online e da ricevere direttamente a casa.

Ci rendiamo conto che la scelta è molto vasta e ci sono prodotti di qualità alta come quelli di TechnoGymn ma abbiamo voluto privilegiare delle soluzioni più di “pronto uso”.

Tipologie di tapis roulant

Anzitutto, prima ancora di vedere quali, secondo noi, sono i migliori, è bene comprendere quali e quante tipologie di tapis roulant esistono. Si possono suddividere in due macro categoria: elettrico e meccanici.

Tapis roulant meccanico

Altrimenti detto tapis roulant magnetico, ha la caratteristica di non essere equipaggiato da un motore. Questo vuol dire che il nastro sotto ai piedi si muoverà esclusivamente con la forza della corsa.

Tapis roulant elettrico

Di contro, come facilmente intuibile, quello elettrico dispone invece di un motore che azione il tappeto sotto ai vostri piedi, ragion per la quale il nastro sarà spinto da un motorino, indipendentemente (o quasi) dalla forza impressa dalle vostre gambe.

Meglio elettrico o meccanico?

Come sempre, ci sono dei pro e dei contro per ambo le versioni. In linea di massima ci sentiamo di confermare che quelli elettrici sono più completi e, in generale, vanno bene per qualsiasi tipologia di allenamento. Infatti, mentre quelli meccanici risultano adatti alla camminata e, al più, alla camminata veloce, quelli elettrici vanno bene anche per la corsa.

Tra i fattori negativi dei modelli elettrici, sicuramente, dimensioni, peso e prezzo. I tapis roulant elettrici, per via del motore, sono più ingombranti, pesano di più, e hanno un costo sicuramente più elevato, rispetto a quelli meccanici.

Come e quale scegliere

Se già le semplici differenze base sopra elencate aiuteranno nella scelta, esistono altri elementi da tenere in considerazione quando si decide di acquistare un tapis roulant. Al di là del design, che certamente svolgerà un ruolo importante, sebbene non fondamentale, è bene guardare ad altre caratteristiche. Tra queste, la presenza o meno di ammortizzatori, grazie al quale ridurre l’impatto del piede e proteggere le articolazioni.

Ancora, la presenza di un piccolo computer di bordo, grazie al quale verificare le informazioni basilari sull’allenamento, come il tempo trascorso sul tappeto, le calorie bruciare, la distanza percorsa, e altre informazioni che sono ormai presenti su un qualsiasi fitness watch.

Ancora, il consiglio generale che possiamo darvi, quando si acquista un tapis roulant, è quello di non scendere a compromessi con la sicurezza. E così, prima di acquistarne uno, è bene accertarsi che siano comunque dotati di un sistema di sicurezza in grado di bloccare la piastra e il nastro nel caso in cui si dovesse verificare un qualsiasi problema.

Spesso i tappeti di questo genere sono dotati di un gancio magnetico, di cui una estremità dovrà essere agganciata al tapis roulant e l’altra al corpo del corridore, così da stoppare immediatamente il funzionamento del tappeto stesso non appena il magnete viene sganciato: pensate, ad esempio, ad una caduta accidentale. In questo caso, non appena l’utente dovesse tirarsi il gancio, perché caduto, il tappeto smetterà immediatamente di muoversi.

Ancora, per i tapis roulant elettrici dovrà esserci un sistema di avvio e stop graduale, che possa consentire all’utente di iniziare la corsa gradualmente e di terminarla allo stesso modo, per evitare brusche accelerazioni o decelerazoni.

Detto ciò, vi elenchiamo quelli che secondo noi sono, attualmente, i migliori tapis roulant da poter acquistare su Amazon.

Tapis Roulant Meccanico PopSpark

Il più economico e basilare. Se volete risparmiare qualcosa, e ridurre l’ingombro, allora la soluzione ideale può essere il tappeto meccanico PopSpark. Si tratta di un tapis roulant pieghevole e multifunzione tre in uno. Il prodotto, infatti, di correre, ma anche di fare esercizi da seduto e piegamenti. Dispone di protezioni di sicurezza, come una pedana antiscivolo, oltre a disporre di un pedale per l’arresto nei casi di emergenza.

Costa circa 130 euro e si acquista direttamente da qui.

Diadora Fitness Star 2000

Il tappeto Diadora Star 2000 è un modello base di tipo elettrico, ideale per tutti coloro che sono alle prime esperienze con l’home fitness, ma che al tempo stesso desiderano un prodotto completo e di buona qualità. Ospita un motore da 1,5 HP che permette sedute di allenamento anche di intensità e raggiunge la velocità ottimale di 14 km/h.

Tra le caratteristiche avanzate di questo sistema Diadora Star 2000 la possibilità di collegamento bluetooth con un dispositivo mobile, per allenarsi in modo ancor più smart, grazie all’apposita app dedicata.

Il piano di corsa potrà essere inclinato manualmente in due differenti posizioni, con una superficie di corsa pari a 43×125 cm.

Propone anche un computer di bordo dotato di 18 diversi programmi di allenamento, e di un display LCD retroilluminato che mostra i dati della corsa, come tempo, distanza, velocità, calorie bruciate, e battito cardiaco: quest’ultimo può essere rilevato tramite i comodi sensori hand pulse situati sul corrimano.

Costa meno di 300 euro e su Amazon è proposto da diversi venditori. Lo trovate a questo indirizzo.

Movi Fitness Tapis roulant Professionale MF297

Un’ottima soluzione è quella data dal tapis roulant professionale MF297 che propone un motore da ben 2,5 HP, in grado di assicurare una velocità minima davvero bassa, inferiore al chilometro orario, e di proporne una massima di ben 12 Km/h. E’, in questo senso, tra i più potenti proposti all’interno di questa lista. Peraltro, offre un incremento della velocità possibile di 0,1 Km/h per volta, dunque assicura un’accelerazione particolarmente morbida e sicura.

Propone sulla dashboard di controlli quattro schermi LED, ciascuno dei quali fornirà le informazioni basilari per la corsa, come tempo, distanza percorsa, calorie bruciare e velocità, assistendo anche nell’impostazione dei diversi programmi di allenamento.

Offre una pedana pieghevole, quindi salva spazio nonostante si tratti di un tapis roulant elettrico. Tra i vari accessori spearker bluetooth, possibilità di abbinamento con applicazione Fit Show, e ricevitore per la fascia cardio, così da poter misurare costantemente i battiti durante la corsa.

Si trasporta facilmente grazie alle ruore pre assemblate, e da aperto assume dimensioni di 152 x 70 x 142 cm, mentre da chiuso arriva a 152 x 70 x 28 cm. Può supportare fino a 120 Kg di peso, mentre l’intera pedana ha un peso di 48 kg.

Su Amazon lo si acquista a 539 euro, direttamente da qui.

Tapis roulant compatto CITYSPORTS

Se il vostro obiettivo primario, invece, è quello di risparmiare spazio, allora il tappeto ì CITYSPORTS WP1 è quel che va al caso vostro. Sottilissimo, offre una pedana da 113,49 x 57 cm. CITYSPORTS WP1 è dotato di un motore brushless da 1,0 HP, e permette di raggiungere una velocità compresa tra :1 e 6 km/h circa.

E’ dotato di uno schermo LCD, che mostra continuamente tempo, velocità, distanza e calorie. Compatto, leggero, risulta tra i più portatili nella categoria, e grazie ad uno spessore di appena 14,22 cm può essere riposto sotto a una qualsiasi scrivania o, perché no, anche sotto al letto. E’ dotato di ruote per facilitarne il trasporto.

Costa 339 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Tapis Roulant compatto Sportstech dft200

Altro tapis roulant adatto alla casa, perché salva spazio, è quello Sportstech dft200. Anche in questo caso si tratta di un tapis roulant elettrico, con misure contenute in 130 x 56 cm, dotato di pratici piedini, di un telecomando e un supporto per tablet per allenarsi in modo ancor più smart, grazie all’app di supporto, per visualizzare sullo schermo del dispositivo mobile informazioni come numero di passi, distanza, durata, velocità e calorie bruciate durante l’allenamento. E’ possibile salvare i dati all’interno del proprio diario, così da avere uno storico e un cronologico di ciascun allenamento. Facile da usare, è anche leggero, appena 29 kg, spesso appena 12 cm, propone 8 diverse velocità.

Costa 619 euro e si acquista direttamente da qui.