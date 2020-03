Sony: la maggior parte dei giochi PS4 funzionerà su PS5

La (non) presentazione di PS5 ha lasciato un po’ l’amaro in bocca in quanti pensavano di poter dare uno sguardo alla console dal punto di vista del design. Ad ogni modo, da allora, Sony continua a rilasciare importanti informazioni sulla console, l’ultima delle quali in cronologico riferita alla retrocompatibilità. La maggior parte dei giochi PS4 funzionerà sulla nuova console.

In un post di blog aggiornato sull’architettura della prossima console, è stato chiarito che la maggior parte dei giochi per PS4 dovrebbe funzionare su PS5.

Con tutti i fantastici giochi nel catalogo di PS4, abbiamo dedicato notevoli sforzi per consentire ai nostri fan di giocare ai loro preferiti su PS5. Riteniamo che la stragrande maggioranza degli oltre 4000 titoli PS4 sarà giocabile su PS5 https://youtu.be/ph8LyNIT9sg

La società afferma di aspettarsi che “i titoli compatibili con le versioni precedenti funzioneranno a una frequenza potenziata su PS5 in modo che potranno beneficiare di frame rate più alti o più stabili e di risoluzioni potenzialmente più alte:

Attualmente stiamo valutando i giochi titolo per titolo per individuare eventuali problemi che richiedono aggiustamenti da parte degli sviluppatori di software originali

Ad oggi la società ha testato centinaia di giochi e prevede di farlo con le altre migliaia prima del lancio di PS5. Sebbene non ha offerto maggiori dettagli su quali giochi PS4 funzioneranno all’inizio, Sony ha dichiarato che offrirà maggiori dettagli sulla compatibilità con le versioni precedenti e su PS5 in generale nei prossimi mesi.

Ad ogni modo il colosso ha già dichiarato nei giorni scorsi di aspettarsi che quasi tutti i titoli Ps4 saranno giocabili su PS5 già al lancio. Ciò ha creato comunque una certa confusione su quanti giochi PS4 funzioneranno sulla nuova console, ma sembra che il numero sarà particolarmente elevato, e che includerà tutti i principali titoli dell’attuale generazione.