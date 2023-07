Navee V40 Pro e V50 sono a prova di Codice della Strada attuale e futuro

Con l’intensificazione del traffico registrata negli ultimi anni, muoversi per le grandi città italiane sta diventando sempre più complicato. Per questo motivo molti pendolari (e non solo) scelgono mezzi alternativi all’automobile, come il monopattino elettrico.

In questo modo, si possono compiere brevi tratti di strada velocemente, risparmiando così tempo prezioso. I monopattini elettrici sono comodi, pratici e non inquinanti: una opzione interessante per chi vuole muoversi agilmente in città.

Navee, costruttore specializzato nella mobilità elettrica, rende disponibili in Italia i nuovi modelli V40 pro e V50, entrambi progettati nel rispetto delle normative locali, grazie all’aggiunta degli indicatori di direzione, i doppi freni e all’impostazione del limite di velocità a 20 km/h. Inoltre, alla luce degli ultimi provvedimenti presi dal governo in materia di sicurezza stradale, che vedono l’introduzione dell’obbligatorietà di casco, assicurazione e targa, per la serie V è stato previsto uno spazio riservato alla targa del monopattino.

Navee V40 Pro per studenti green

V40 Pro offre una distanza massima percorribile di 40 km e una potenza massima pari a 600W. Sul versante stabilità e sicurezza, si evidenzia un manubrio e a una piastra di appoggio più grandi rispetto ad altri prodotti e di uno alloggiamento integrato predisposto per Airtag, con il quale è possibile monitorare la posizione del proprio monopattino in qualsiasi momento.

Gli pneumatici da 10 pollici, secondo il produttore garantiscono un maggiore assorbimento degli urti e una migliore aderenza all’asfalto, e anche una riduzione del consumo energetico. Il V40 Pro vanta una tecnologia denominata Eco-Boost TireTech che secondo il produttore aumenta l’autonomia del veicolo del 15% senza compromettere la capacità della batteria.

Navee V50 per spostamenti sostenibili in città

V50 pesa solamente 17 kg con potenza massima di 650W ed è in grado di coprire una distanza massima di 50km. Anche in questo modello, la tecnologia Eco-Boost TireTech promette un aumento dell’autonomia del veicolo del 20% mantenendo invariata la capacità della batteria. Ogni volta che si frena o si decelera, si crea ulteriore energia riutilizzabile.

Anche il modello V50 vanta manubrio e piastra di appoggio più grandi, gli pneumatici da 10 pollici, e ha integrato lo slot Airtag per avere sempre sotto controllo la posizione del veicolo. Entrambi i monopattini elettrici si contraddistinguono per un design pieghevole a doppia rotazione che riduce il volume del monopattino del 15%, rendendolo ancora più pratico e facile da trasportare e riporre.

Il prezzo di listino di Navee V40 Pro è di 529€, mentre il modello V50 è 599€. Inoltre, dal 12 al 19 luglio, i due modelli saranno lanciati in esclusiva da Eprice al prezzo promozionale di 399€ per il V40 Pro e 469€ per il V50, per una numero limitato di unità, con costi di trasporto inclusi.

