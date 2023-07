TikTok proiettata a 955 milioni di utenti entro il 2025

TikTok arriverà a 955,3 milioni di utenti entro il 2025, in aumento rispetto agli 834,3 milioni registrati nel 2023, un incremento di 121 milioni di utenti, dato che si tradurrà in incremento del 14% di utenti in due anni a livello globale.

TikTok non entrerà per poco nel club di social che vantano un miliardo di utenti di realtà quali Instagram e YouTube. Per Instagram sono previsti 1,44 miliardi di utenti nel 2025, e per YouTube poco meno di 3 miliardi, con ben 2,9 miliardi di utenti a livello mondiale.

Il sito Basketballinsiders.com evidenzia la crescita di TikTok come app social e video, sottolineando che nel 2016 vantava circa 656 milioni di utenti. “Questi numeri sono previsti in aumento di circa il 15% anno su anno, con 755 milioni di utenti raggiunti nel 2022. Il maggior numero di nuovi utenti è stato segnalato alla fine del 2019, con oltre 318 milioni di download”. Nel 2020 e 2021, la tendenza al download di TikTok ha evidenziato una crescita più lenta, con 173 milioni di download a livello globale nell’ultimo trimestre del 2021.

Interesse e utenti di TikTok sono in costante crescita, così come il fatturato: è la prima app ad aver superato un miliardo di dollari di fatturato in un solo trimestre.

L’ultimo fenomeno social è Threads di Meta che sfida Twitter, quest’ultimo sempre più criticato per le mosse di Elon Musk. In meno di una settimana dal lancio Threads ha già raggiunto e superato quota 100 milioni di utenti, candidandosi a diventare l’app con la crescita più veloce di sempre, addirittura superiore a ChatGPT.

Ma è ancora presto per poterlo dire con certezza: mancano ancora numerose funzioni ormai essenziali per qualsiasi social sulle quali Instagram – Meta sta lavorando. Occorre attendere per scoprire se si tratta di una moda passeggera o se invece diventerà la prossima piattaforma tra i social che contano.