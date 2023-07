Apple apre i suoi primi account su Threads

Apple ha messo piede su Threads, la piattaforma di Instagram alternativa a Twitter, anche se al momento sono comparsi soltanto account satellite e non quello principale di Apple. L’intento di Cupertino, comunque, è quello di sondare il terreno.

Da quando è stato lanciato Threads si è rivelato un enorme successo per Instagram e Meta, con oltre 100 milioni di account generati in meno di una settimana. Tra questi account, ce ne sono diversi controllati da Apple, che ha compiuto i suoi primi passi su questa piattaforma.

Fino ad ora, sono stati creati account Threads per Apple News, Apple Books, Apple Music, Shazam e Beats by Dre, riflettendo gli stessi account ufficiali presenti su Instagram. Considerando che gli account su Threads sono collegati ad Instagram, questa scelta da parte di Apple non è stata una sorpresa.

Tuttavia, nonostante la presenza di account ufficiali di Apple su Threads, l’azienda di Cupertino non ha abbracciato il servizio con lo stesso entusiasmo di altri grandi marchi. Ad esempio, l’account principale di Apple non è ancora disponibile, nonostante l’esistenza dell’equivalente attivo su Instagram.

Inoltre, sebbene ci sia un account molto attivo di Apple TV su Instagram, l’equivalente su Threads deve ancora essere attivato.

Al momento, l’unico account satellite ad aver effettivamente pubblicato su Threads è Beats by Dre, che ha inizialmente promosso le Beats Fit Pro in collaborazione con Fragment Design, disegnate da Hiroshi Fujiwara, che ha visto un numero limitato di risposte. Gli altri account Apple su Threads, invece, non hanno ancora pubblicato alcunché.

L’attivazione di Threads per molte delle proprietà di Apple indica l’intenzione della società di ampliare la propria presenza sui social media anche sulla nuova piattaforma di Meta e di raggiungere nuovi clienti. Tuttavia, rimane da vedere se manterranno un’attività costante dopo la fase iniziale di entusiasmo che in molti stanno manifestando per Threads.

Ricordiamo che il nuovo social network non è disponibile in Italia, per via delle preoccupazioni dell’Unione europea legate alla privacy e raccolta dei dati degli utenti per pubblicità mirata.