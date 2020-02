RME Babyface Pro FS, interfaccia audio portatile compatibile con iOS

Al NAMM 2020 c’è stata anche RME con Babyface Pro FS, terza evoluzione della nota interfaccia audio (inizialmente lanciata come Babyface e poi evoluta nella versione Pro) che offre nuovi circuiti digitali, decine di funzionalità e importanti miglioramenti al suono.

Come la precedente monta quattro ingressi e quattro uscite su bus USB 2.0, ma in più integra un circuito che l’azienda chiama Full SteadyClock FS – preso in prestito dalla ADI-2 Pro FS – che minimizza il jitter audio e migliora l’immunità alle oscillazioni indotte dall’esterno.

Tra le altre novità troviamo un sistema di controllo per l’uscita principale per regolarla tra +4 e +19 dB senza dover agire sui comandi del TotalMix ottimizzando così l’abbinamento con le periferiche esterne e riducendo la saturazione in ingresso.

E’ stata inoltre aumentata la potenza dell’uscita cuffie a 90 mW (prima era 70) e diminuita la distorsione armonica di 10 dB, con un miglioramento generale del rapporto tra segnale e rumore dei vari ingressi a disposizione dell’utente ed una dimunizione della latenza in hardware.

Per il resto, RME Babyface Pro FS è un’interfaccia audio con quattro ingressi e altrettante uscite analogiche, porte ADAT per gestire fino ad otto canali digitali, connessione MIDI, USB per collegare Mac e PC e soprattutto la modalità class-compliant per poter funzionare anche con iPhone e iPad.

Sta nel palmo della mano e quindi si può usare comodamente anche in mobilità soprattutto perché è anche piuttosto leggera grazie all’impiego dell’alluminio per la costruzione della scocca esterna. Per chi fosse interessato all’acquisto segnaliamo che il prezzo è di 750 euro ed è già in vendita anche su Amazon.

