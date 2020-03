Nei negozi Best Buy USA è arrivata la custodia per «iPhone 4,7″ 2020»

L’arrivo di iPhone 9 / iPhone SE 2 potrebbe essere imminente. Si vocifera da settimane e a corroborare l’indiscrezione adesso la notizia che nelle catene Best Buy – rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo – è arrivata una custodia per il «nuovo iPhone 4,7″ 2020».

A riferire della custodia è Macrumors che ha pubblicato una foto ottenuta da un dipendente di Best Buy e che mostra quello che sembra un nuovo prodotto di Urban Armor Gear. La confezione riporta la dicitura generica «nuovo iPhone 4,7″ 2020» senza un nome specifico per la custodia stessa, una stranezza che potrebbe essere spiegata con la volontà di arrivare semplicemente prima possibile sul mercato.

Macrumors riferisce di non poter confermare l’affidabilità della fonte che ha inviato la foto, ma nella fattispecie la confezione sembra essere una di quelle che aziende come Target e Best Buy ottengono in anticipo con l’arrivo di un nuovo iPhone, con i produttori di custodie che inviano questi accessori in anticipo ai negozi al dettaglio per essere i primi a poter disporre della custodia già al momento del lancio del nuovo smartphone.

Il dipendente di Best Buy che ha inviato la foto al sito statunitense riferisce che i dipendenti hanno ricevuto istruzioni di non mettere in vendita la custodia fino a sabato 5 aprile; se la data in questione rispecchia quella che dovrebbe essere la data di lancio di iPhone 9 / iPhone SE 2, è tutto da vedere.

L’iPhone da 4,7″ di nuova generazione potrebbe arrivare già per la fine di questa settimana ma finora non ci sono segnali che lasciano spazio a ipotesi di eventi dedicati. Anziché un evento dedicato, Apple potrebbe ad ogni modo lanciare il nuovo dispositivo con un semplice comunicato stampa.

Le indiscrezioni circolate finora riferiscono che l’iPhone 9 / iPhone SE 2 dovrebbe avere un aspetto simile all’iPhone 8, includere un chip A13, un display da 4,7″, singola fotocamera posteriore, e pulsante Home Touch ID. Due i “tagli” previsti per lo storage: 64 e 128GB. Per quanto riguarda i colori dovrebbe essere possibile scegliere tra space gray, silver e red.

A febbraio, Totallee, un produttore di accessori per smartphone, aveva già avviato i preordini della custodia per iPhone 9 o come si chiamerà il telefono che Apple deve ancora annunciare e che andrà a collocarsi nel settore dei low cost di Cupertino. A metà marzo è circolata l’ipotesi che oltre alla variante da 4,7″, Apple avrebbe intenione di presentare anche quella da 5,5″.

