Nel 2020 Volkswagen ha triplicato le consegne di auto 100% elettriche

La transizione verso la mobilità elettrica di Volkswagen sta prendendo velocità. “Il 2020 ha rappresentato un punto di svolta”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Ralf Brandstätter. L’anno scorso, le consegne globali di vetture elettriche della Marca sono state le più numerose di sempre: oltre 212.000 unità (+158% rispetto al 2019), di cui circa 134.000 auto esclusivamente elettriche (+197% rispetto al 2019). “Siamo sulla strada giusta verso il nostro obiettivo, diventare leader di mercato nelle auto a batterie”, ha continuato Brandstätter.

Nonostante le complesse condizioni di mercato, Volkswagen ha consegnato circa 5,328 milioni di vetture di tutte le alimentazioni nel mondo. Si tratta di un calo circa del 15% rispetto all’anno precedente. A dicembre, con un’accelerazione di fine anno, l’azienda ha ottenuto un risultato mensile appena inferiore a quello dell’anno precedente, con un -2%.

Volkswagen ha lanciato nove modelli 100% elettrici e ibridi plug-in nel 2020. In Europa, questo ha portato la quota di auto elettriche e ibride fino al 12,4% delle consegne totali, rispetto al 2,3% del 2019. Il modello più popolare è stato la ID.3, con 56.500 unità vendute, nonostante il suo debutto sul mercato sia avvenuto solo a settembre. Seconda è stata la e-Golf, con circa 41.300 unità, e terza la Passat GTE, con circa 24.000 vetture. Nel 2020, gli ordini della ID.3 sono stati circa 68.800.

A dicembre, la ID.3 è stata la 100% elettrica più venduta in Finlandia, Slovenia e Norvegia. In Svezia è stata in assoluto l’auto più venduta del mese, senza distinzioni di alimentazione. In Olanda e Germania, Volkswagen è riuscita a raggiungere il primo posto nelle vendite di auto elettriche per l’intero 2020, con una quota di mercato rispettivamente del 23 e del 23,8%.

Nel 2021, arrivano ID.4 e altre plug-in

A pochi mesi dal lancio della ID.3, il secondo modello 100% elettrico della gamma ID., la ID.4, è pronto per il lancio. Si tratta della prima elettrica globale dell’azienda e, in quanto SUV, appartiene alla categoria più richiesta dai Clienti: la quota di SUV nelle consegne globali della Volkswagen è cresciuta dal 29,8% del 2019 al 34,8% del 2020. Klaus Zellmer, Membro del Consiglio di Amministrazione Responsabile per le Vendite, ha dichiarato: “Nel 2021, abbiamo l’obiettivo di aumentare la nostra quota di mercato globale”. Alla strategia ibrida iniziata nel 2020, si aggiungeranno modelli 100% elettrici che daranno ulteriore impulso.

