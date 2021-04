WWDC 2021, che cosa presenterà Apple?

Si avvicina la data della WWDC 2021; il grande evento per sviluppatori ancora una volta, dopo lo scorso anno, si svolgerà dal 7 all’11 giugno prossimi in versione esclusivamente on line. Una formula obbligata dalla situazione pandemica che riduce le possibilità di movimento e impedisce eventi con la presenza nello stesso luogo di un grande numero di persone. Nonostante la formula on line, non cambiano però i traguardi che Apple vuole raggiungere con WWDC e non cade neppure la sua aura di interesse per tutto il pubblico, non solo per gli sviluppatori.

Che cosa è la WWDC

La WWDC, lo ricordiamo per chi fosse giunto da poco al mondo Apple, è l’evento riservato al mondo degli sviluppatori che vogliono creare applicazioni, servizi e hardware per il mondo della Mela. Da sempre, fin dalla prima edizione risalente al 1987, la WWDC si focalizza principalmente ai prodotti software anche se non sono mancate novità sul fronte hardware, specialmente quando sono in gioco prodotti strategici. È stato così lo scorso anno con il passaggio ai processori M1, in precedenza alla WWDC sono stati annunciati Mac Pro e anche iPhone. Quest’anno non sono previsti annunci così importanti, ma non è da escludere qualche sorpresa collegata proprio ai nuovi processori o a nuove categorie di prodotto, come vedremo.

Come si svolgerà la WWDC 2021

In passato, l’evento dava modo ad Apple di offrire in presenza lezioni, seminari, incontri e “hands on” e supporto tecnico. Nonostante i costi ingenti che venivano richiesti per l’iscrizione (si è arrivati a 1600 dollari) l’affluenza ha toccato quota 5000 persone, con richieste anche di dieci volte superiori. Proprio per questo, nel 2014, Apple aveva cancellato la possibilità di iscriversi direttamente ed istituito una lotteria per decidere chi avesse il diritto di partecipare agli incontri. Ad oggi, questa lotteria è ovviamente sospesa e tutti gli eventi saranno non in presenza ma via Internet, con sessioni on line riservate agli sviluppatori iscritti al programma specifico di Apple.

Come si partecipa alla WWDC 2021

Trattandosi di un evento on line, per partecipare gli iscritti al programma sviluppatori devo avere a disposizione uno strumento che permetta loro di accedere alle sessioni via Internet. Parliamo di un computer o un tablet, oppure anche di un telefono. La vera novità dello scorso anno è stata la possibilità di visione su una TV mediante Apple TV. Un altro importante strumento è stata l’applicazione per sviluppatori attraverso la quale è possibile assistere agli eventi, programmare gli incontri uno a uno, scorrere la documentazione e sessioni. Se queste opportunità saranno tutti riservati agli sviluppatori, il keynote introduttivo sarà pubblico e visibile a tutti attraverso un browser oppure Apple TV e anche su YouTube.

Quale sarà il programma della WWDC 2021?

La conferenza di quest’anno includerà annunci dal keynote e dalle fasi sullo stato dell’Unione, sessioni online, laboratori 1:1 che offrono assistenza tecnica e nuovi modi per gli sviluppatori di interagire con ingegneri e designer Apple per conoscere i framework e le tecnologie più recenti. Allo stato attuale il programma dettagliato non è stato ancora svelato. Questo avviene per una ragione pratica, l’organizzazione è ancora in corso, e una strategica ancora più rilevante: le varie sessioni saranno destinate a parlare di tecnologie e prodotti che verranno svelati solo nel corso del primo giorno, quello del Keynote con i manager Apple. Ovviamente non è possibile annunciare i titoli di sessioni su prodotti o servizi non ancora annunciati

Il keynote introduttivo

Anche se Apple non l’ha ancora ufficializzato, il keynote sarà il più rilevante evento di interesse pubblico della WWDC 2021. Si tratta di un momento nel corso del quale Tim Cook accompagnato da alcuni dei massimi dirigenti dell’azienda, introdurrà l’evento presentandone le novità intorno a cui esso si impernierà. Si terrà con tutta probabilità il primo giorno della WWDC, quindi il 7 giugno che quindi si presenta come il giorno da tenere d’occhio da parte di tutti.

Cosa sarà presentato alla WWDC 2021?

L’abbiamo accennato in apertura: la WWDC 2021 è un evento incentrato sullo sviluppo di prodotti per le piattaforma Apple e, dunque, tagliato a misura per gli sviluppatori. Si parlerà principalmente di software. Visto però che alcuni prodotti hardware sono decisivi nelle strategie Apple e in alcuni casi richiedono di avere conoscenza delle loro peculiarità, Cupertino in passato ha previsto annunci anche di computer o piattaforme. Qualche esempio: passaggio ad Intel, iPhone 3G e iPhone 4, HomePod, MacPro, iMac Pro. In alcune occasioni ha presentato prodotti come MacBook Pro e persino iPad. Lo scorso anno Apple ha però presentato essenzialmente strategie software (pur distribuendo anche una piattaforma hardware di sviluppo per processori M1). Al momento quindi l’ago della bilancia punta ad annunci software senza però tralasciare qualche sorpresa nel campo hardware.

iOS 15 e iPadOS 15

Ovviamente, protagonisti dell’evento saranno gli aggiornamenti ai sistemi operativi principali di Apple. Non mancheranno, dunque, iOS 15 e iPadOS 15. Per quanto concerne il versante tablet, questa generazione dovrebbe concentrarsi su funzionalità che renderanno il tablet di fascia alta sempre più vicino al computer. Apple e la comunità degli sviluppatori stanno lavorando per portare app desktop di livello professionale su iPad Pro. Non è un mistero che il modello Pro del tablet della Mela sia sempre più vicino ad eliminare qualsiasi gap con i notebook. L’anno scorso, Apple ha debuttato con macOS Big Sur, caratterizzato da una grande revisione nel design. Anche dal punto di vista estetico, macOS e iPadOS sono sempre più vicini.

Quello che si può attendere dalla manifestazione, è il rilascio di una beta pubblica, mentre la release definitiva sarà quasi certamente consegnata insieme ad iPhone 13, il cui debutto è previsto entro la fine dell’anno, probabilmente a metà del mese di settembre, sempre che non si ripeta l’inversione dello scorso anno, quando Apple presentò iPad a settembre, e nuovi iPhone a ottobre.

Per quel che concerne iOS, lo scorso anno fu disattesa la previsione di chi ipotizzava un cambio di nome, da iOS a iPhone OS. Potrebbe avvenire quest’anno, e si tratterebbe di una novità non “funzionale”, ma utile soltanto per aiutare a distinguere il sistema operativo per lo smartphone da quello per iPad.

Con iOS 15 si ritiene che Apple abbandonerà il supporto per iPhone 6s e 6s Plus, oltre ad iPhone SE di prima generazione. In poche parole, iOS 15 supporterà solo dispositivi con processori A10 o successivi.

Potete leggere di tutte le novità in arrivo su iOS 15 direttamente a questo indirizzo.

watchOS 8

Non mancherà la presentazione di watchOS 8, l’aggiornamento al sistema operativo da polso che presto o tardi probabilmente debutterà sui nuovi Apple Watch. Con watchOS 8, Apple potrebbe aggiungere più funzionalità incentrate sulla salute. Anche se è molto probabile che quest’anno ci sarà solo revisione minima di watchOS. L’anno scorso, invece, watchOS 7 ha introdotto importanti nuove funzionalità, come il monitoraggio del sonno, il lavaggio delle mani e quadranti aggiornati.

macOS 12

L’anno scorso, Apple ha debuttato con macOS Big Sur che è stato il più importante aggiornamento della storia recente di macOS. MacOS 12 sarà probabilmente un aggiornamento minore dal punto di vista estetico, che si concentrerà su nuove funzionalità, anche se non si attende niente di davvero diverso. Il primo riferimento alla nuova versione del software è arrivato con il codice sorgente del WebKit, il “motore” di rendering usato da Safari, dove sono stati individuati riferimenti a “macOS 12.0” e “iOS 15.0“.

tvOS 15

Da tempo si parla anche di una nuova Apple TV, in arrivo proprio durante la primavera 2021. Per questo, c’è una solida possibilità che Apple dia un’anteprima di tvOS 15 nel corso della WWDC 2021. Mentre tvOS 14 è stato un aggiornamento minore, tvOS 15 potrebbe invece introdurre una importante revisione del design. Ricordiamo che la precedente versione del sistema operativo ha aggiunto alcune importanti funzionalità, tra cui un nuovo centro di controllo per gli accessori HomeKit, supporto multiutente per Apple Arcade e supporto per più controller di gioco.

Nuovo hardware

Come già detto più volte, storicamente Apple non ha pensato alla WWDC come evento di punta in cui dar vita a nuovo hardware. E’ anche vero, però, che la line up di prodotti della Mela è andata ad espandersi nel corso degli anni, e potrebbe esserci spazio durante l’evento per la presentazione di prodotti specifici, e di accessori strettamente legati ad un possibile impegno da parte degli sviluppatori per dare a questi un ecosistema.

Nuovi processori M1

Apple ha iniziato una transizione storica verso processori basati su tecnologia ARM. Il primo frutto è il processore M1 che è alla base dei MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac Mini lanciati in autunno. Apple però deve ancora rinnovare i prodotti di fascia più elevata, come i MacBook Pro e introdurre un sostituto dell’iMac Pro. Sempre a proposito degli iMac anche qui è atteso un aggiornamento. Per queste macchine sarà necessario un salto in avanti della potenza di calcolo del processore M1. La WWDC potrebbe quindi essere il momento giusto per annunciare il nuovo SoC di Apple con più core (16 o addirittura 32) e più memoria integrata (fino a 32 GB). Anche la componente GPU potrebbe essere aggiornata benché per macchine professionali potrebbe essere considerato maggiormente interessante affiancare la GPU del SoC ad una scheda discreta.

Nuovi Mac

Lo scorso anno Apple presentò i nuovi Macbook e Mac mini con processore M1 a novembre. Se ci sembra possibile che alla WWDC 2021 possa essere presentato un nuovo processore restano più dubbi sul fatto che possano essere presentate nuove macchine. In passato Apple ha scelto la conferenza degli sviluppatori per introdurre prodotti “pro” ed è sui questa gamma che si concentra in maniera specifica ogni eventuale attesa. Recentemente dai listini della Mela è sparito, ad esempio, l’iMac Pro e si parla insistentemente di un MacPro con Apple Silicon. Molto però dipenderà da quando il nuovo processore M1 sarà realmente disponibile per un uso in un prodotto commerciale; Apple potrebbe decidere di annunciare queste macchine e (come ha fatto in passato) poi fissare le data di lancio più avanti nel corso dell’anno, oppure non parlare affatto dei computer per focalizzarsi sulla componente. Se si parla di macchine a questo punto potrebbe essere più probabile il lancio di un nuovo iMac sul quale potremmo vedere una versione migliorata (ma non radicalmente differente) del processore M1.

Apple TV

Si parla da tanto anche di un nuovo modello di Apple TV 4K, magari ottimizzato per il lato gaming, dato che Apple ha lanciato nei mesi scorsi Apple Arcade. E’ lo stesso discorso fatto lo scorso anno, dove però Apple non presentò nulla. A 365 giorni di distanza l’arrivo imminente di un nuovo set top box Apple è ancor più probabile. E chissà che Apple annunci questa novità alla WWDC 2021.

Vengono in mente, ad esempio, AirTags. Si tratta di una periferica simile a Tile che serve a trovare oggetti. Attesi già alla WWDC 2020, questi dispositivi hanno poi disertato gli eventi di settembre e ottobre. Il software sembra essere pronto già da iOS 13, ma Apple non ne abbia mai parlato in via ufficiale. Eppure si è sentito parlate di Airtags molto spesso, e c’è pure chi ha scritto una lettera alla UE, per segnalare potenziali pratiche anti concorrenziali di Apple, che avrebbe iniziato a rendere più difficile l’uso dei Tile. Gli Airtags potrebbero essere un interessante prodotto anche per gli sviluppatori, in particolare per chi produce applicazioni. Si possono infatti immaginare diverse funzioni collegate al mondo degli Airtags mentre essi interagiscono con delle app che dovranno avere delle API specifiche e per le quali sarà necessario presentare modalità di implementazione.

Quando si terrà la WWDC 2021

La WWDC 2020, come già anticipato, prenderà il via dal 7 all’11 giugno prossimo e sarà un evento tutto online. L’evento serbe ad Apple per creare le premesse per sostenere il lancio dei dispositivi di nuova generazione che arriveranno verosimilmente tra settembre e ottobre.