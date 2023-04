L’iMac che può proiettare contenuti sulla scrivania e nella stanza nel brevetto Apple

Dal Patent and Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple che mostra un possibile futuro iMac con inclusi veri e propri proiettori nella parte posteriore e in altri punti dell’all-in-one consentendo la proiezione di immagini nelle superfici vicine.

Del brevetto riferisce il sito PatentlyApple spiegando che prevede circuiteria di controllo per visualizzare immagini con un sistema di proiezione e anche un sistema che consente di rilevare l’osservatore.

Circuiti wireless dedicati nella scocca e nel piedistallo possono essere sfruttati per trasmettere e ricevere segnali. Il piedistallo può includere uno strato in vetro con polimeri chiari o altri materiali trasparenti e circuiti per la gestione del segnale e operare attraverso questi.

Alcuni disegni allegati al brevetto fanno chiaro riferimento a quello che sembra un iMac ma Apple spiega nella documentazione che la stessa tecnologia è applicabile ad altri prodotti, inclusi MacBook, visori per la Realtà Aumentata e altri dispositivi ancora.

Apple ha previsto la possibilità di montare una camera (con un sensore di immagini digitali e lenti) per catturare le immagini di oggetti sul retro e anche una zona dove alloggiare una Apple Pencil o qualcosa di simile.

Durante il funzionamento, i proiettori integrati possono mostrare immagini su superfici vicine quali muri, piani di un tavolo e altre ancora nei pressi della zona dove il dispositivo è poggiato. Le immagini possono avere risoluzione superiore o inferiore ed è prevista la possibilità di regolare gli otturatori.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.