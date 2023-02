Nessun cane è mai morto ingoiando AirTag

Colin Mortimer ha capito che c’era qualcosa che non andava quando il suo cane Sassy ha cominciato a suonare. È successo mentre cercava di localizzare un AirTag smarrito, più precisamente quello che normalmente si trova attaccato al collare dell’altro suo cane: dopo aver guardato sotto il divano e il tavolo e aver ingaggiato la fidanzata in una specie di perquisizione rapida della casa, ha deciso di rivolgersi al suo iPhone.

Il venticinquenne ha aperto l’app Trova il mio di Apple scoprendo che il dischetto bianco dell’AirTag che stava cercando si trovava ancora a casa sua: ma è dopo aver toccato il pulsante per attivare il segnale acustico che è arrivata la sorpresa: il suono proveniva dalla pancia di Sassy, un cucciolo di Labrador retriever di 23 chili.

Per fortuna la storia si è risolta meglio del previsto perché il ragazzo è riuscito a far rigurgitare il suo cane e recuperare l’AirTag, per altro ancora funzionante. Ma questi episodi non sono una rarità: basta fare una rapida ricerca su internet per scoprire quanto in effetti questo tipo di incidente sia piuttosto comune.

Perché è facile che succeda ancora

D’altronde l’AirTag, col suo diametro di 3,2 centimetri, è abbastanza piccolo da poter essere trasformato in una medaglietta Smart da agganciare al collare del cane – tanto più perché resiste a polvere ed acqua e la batteria dura un anno – ma è altrettanto facile che un cane di taglia medio-grande riesca ad inghiottirlo. Apple non pubblicizza né raccomanda l’uso del suo AirTag per il monitoraggio degli animali domestici, anche se in effetti potrebbe fare la differenza qualora il cane dovesse scappare e perdersi.

Per quanto ne sappiamo, ad oggi nessun cane è deceduto per questo motivo: nella peggiore delle ipotesi è stato necessario rimuovere il tracker dalla pancia dell’animale tramite un intervento chirurgico, come raccontato da un veterinario della Louisiana che negli ultimi diciotto mesi ne ha già portati a termine con successo ben sei.

Se volete cambiare forma al vostro airtag e pure renderlo meno appetibile al vostro cane vi suggeriamo i migliori accessori disponibili per Airtag.