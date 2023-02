Alphabet, il fatturato tiene, gli utili crollano a fine 2022

Nonostante migliaia di licenziamenti le grandi aziende tecnologiche IT USA continuano, nonostante tutto, ad essere ancora in positivo: la società madre di Google, Alphabet, ha riportato i risultati finanziari per il quarto trimestre del 2022 con entrate in crescita a 76 miliardi di dollari. E’ un aumento di appena un punto percentuale rispetto al quarto trimestre del 2021.

Il business pubblicitario di Big G è ancora la spina dorsale dell’azienda, anche se le entrate sono calate di circa il 3,5% rispetto a un anno fa. La crescita dell’otto per cento nella categoria “altro” (che include prodotti come l’hardware di Google e Nest e le entrate di Play Store) e la crescita annuale del 32% relative a Google Cloud hanno comunque compensato le perdite pubblicitarie. I profitti complessivi, nel frattempo, sono diminuiti in modo significativo: l’utile netto trimestrale di 13,6 miliardi di dollari è in calo del 34% anno su anno.

Ovviamente, non bisogna dimenticare l’annuncio di Google sui 12.000 licenziamenti, vale a dire il sei per cento della forza lavoro complessiva dell’azienda. Al momento dell’annuncio di quest licenziamenti, non era ancora noto quali fossero le reali finanze di Google per l’ultimo trimestre, ma adesso effettivamente è possibile constatare il rallentamento.

L’utile netto di 60 miliardi di dollari per il 2022 nel suo complesso è diminuito in modo significativo rispetto ai 76 miliardi di dollari di profitto realizzati da Alphabet, ma è ancora un passo in avanti rispetto ai 40 miliardi di dollari che la società ha raggiunto per il 2020. Sembra che i grandi numeri di Alphabet pubblicati nel 2021 non fossero esattamente sostenibili, e ovviamente non è dato sapere come andrà nel 2023.

Nel contesto della presentazione dei risultati trimestrali Google ha annunciato un evento non anticipato, dedicato a ricerche e intelligenza artificiale che si svolgerà l’8 febbraio, una risposta lampo contro le minacce di chatGPT con integrazione nei prodotti e servizi Microsoft.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.