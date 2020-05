Pellicole Fujifilm Instax Mini in kit da 10, 40 e 50 a partire da soli 9,79 euro

Offerta da non perdere per tutti possessori di fotocamere Fujifilm Instax Mini: sono disponibili infatti tre diversi pacchetti da 10, 40 e 50 pellicole a prezzi in offerta tra i 10 euro e i 37 euro circa. Si tratta di un buon prezzo considerando che nel pacchetto più conveniente il prezzo unitario delle singole pellicole è di soli 65 centesimi.

Tutti e tre le confezioni in promozione sono compatibili con le fotocamere Instax delle serie Fujifilm Instax Mini 7s, 8, 9, 25 e 90. Il formato delle pellicole è quello più tradizionale da 54 x 86 millimetri con cornice bianca per i pacchetti da 10 e 20 pellicole, mentre con il kit da 50 la cornice è con effetto rainbow (“arcobaleno” in inglese, ndr), quindi multicolore. L’area dell’immagine è pari a 46 x 62 millimetri per tutte e tre le soluzioni proposte.

Il prodotto si trova a Shenzhen, in Cina, e la spedizione è compresa nel prezzo. Per chi acquista oggi la consegna è stimata tra metà giugno e fine luglio: i tempi sono così variabili perché trattandosi di una spedizione internazionale la consegna potrebbe essere soggetta a operazioni doganali.

Ad ogni modo per chi possiede una delle fotocamere Fujifilm Instax Mini delle serie 7s / 8 / 25 / 90 / 9, ovvero le popolarissime macchine fotografiche istantanee analogiche del brand giapponese, questa è un’opportunità davvero interessante per acquistare un buon numero di pellicole a prezzo ridotto e da utilizzare non appena se ne presenterà l’occasione.

Il prezzo è di 9,79 euro per il pacchetto da 10 pellicole con cornice bianca, perciò il costo della singola fotografia sarà di 98 centesimi. Il prezzo di acquisto sale a 25,99 euro se si opta per il kit con 40 pellicole (sempre con cornice bianca, quindi ogni scatto costa solo 65 centesimi) mentre chi acquista il pacchetto con 50 pellicole con cornice arcobaleno il prezzo è di 36,99 euro, quindi al prezzo unitario di 74 centesimi. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.