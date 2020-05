Mascherine KF94, equivalenti FFP2, in offerta a 1,44 ciascuna

Adesso che la fase 2 è finalmente iniziata, ancor più importante è proteggersi con una mascherina di qualità, per evitare di essere contagiati e, perché no, di contagiare. In offerta questa volta le mascherine KF94, equivalenti FFP2, che vi consentiranno di essere protetti, grazie ad un triplo strato. Al momento il pack da 20 pezzi è in offerta a 28,82 euro. Clicca qui per acquistarle.

I modelli in offerta sono KF94, che sebbene possa ingenerare confusione, altri non è che l’equivalente in sud corea del ben noto FFP2 europeo o del KN95 cinese. Sia che troviate scritto FFP2, KN95 o KF94, o anche N95 (anche se non è questo il caso), si sta parlando dello stesso modello di mascherina, che è seconda soltanto alle FFP3 per potere filtrante.

Il prezzo particolarmente conveniente, anche se ricordate di dover aggiungere circa 5 euro di spese di spedizione, che di fatto portano il prezzo a circa 26 euro: risulta comunque impareggiabile, perché ciascuna mascherina verrà a costarvi, comprese di spese di spedizione, circa 1,70 euro.

Questa maschera facciale KF94 è in grado di filtrare il 94% delle particelle, grazie ai 3 strati protettivi, offrendo un’eccellente protezione contro goccioline, polvere, inquinamento da particelle, e altro ancora.

Ciascuna mascherina è dotata di passante elastico e nasello adattabile, dunque morbida e comoda da indossare.

Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.