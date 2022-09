A IFA 2022 Amazfit svela GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini

A IFA 2022 Amazfit presenta i nuovi smartwatch GTR 4, GTS 4 e GTS 4 MINI, alcuni dei quali dotati di funzioni sportive migliorate, monitoraggio della salute 24 ore su 24, GPS e altro ancora.

I primi protagonisti della manifestazione sono stati Amazfit GTR 4 e GTS 4. Sono dotati di funzioni aggiornate per il monitoraggio dello sport e della salute, in grado di tracciare oltre 150 modalità sportive. La nuova serie riconosce automaticamente otto modalità sportive e integra una nuova modalità avanzata Track Run e una nuova modalità Golf Swing. Nel frattempo, gli utenti possono sincronizzare i propri dati di allenamento con le app Strava e adidas Running.

Entrambi i dispositivi GTR 4 e GTS 4 sono i primi smartwatch del settore a includere la tecnologia dell’antenna GPS a doppia banda a polarizzazione circolare, che garantisce un’elevata potenza del segnale di posizionamento anche in ambienti remoti e difficili da localizzare.

Inoltre, il nuovo sensore ottico BioTracker 4.0 PPG, proprietario dell’azienda, è potenziato a due LED e raccoglie il 33% di dati in più rispetto alla generazione precedente. Questi dispositivi Amazfit sono in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e i livelli di stress 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e di testare rapidamente queste tre metriche – oltre alla frequenza respiratoria – in soli 45 secondi con un solo tocco, grazie alla funzione One-tap Measuring.

Galleria GTR 4

La batteria di Amazfit GTR 4 può durare 14 giorni con un utilizzo tipico, e anche Amazfit GTS 4 offre una batteria potente che può durare oltre una settimana intera con un utilizzo tipico.

Amazfit GTR 4 vanta più di 200 watch faces con design always-on, tra cui oltre 30 animati e quattro nuovi watch faces interattivi. È disponibile in tre colori, tra cui Superspeed Black, Vintage Brown Leather e Racetrack Grey.

Galleria GTS 4

Amazfit GTS 4 adotta una struttura sottile e leggera di 9,9 mm e 27 g, con un telaio centrale in lega di alluminio e una squisita corona di navigazione che ricorda i colori delle gemme. Il dispositivo, attento alla moda, è inoltre dotato di un display HD AMOLED ultra grande da 1,75″ per un’interazione fluida e senza interruzioni e gode di un impressionante rapporto schermo/corpo del 72,8% e di 341 ppi.

Lo schermo dell’orologio può essere visibile in qualsiasi momento grazie al display always-on e sono disponibili più di 150 watch faces tra cui scegliere. Lo smartwatch è disponibile in quattro colori: Infinite Black, Misty White, Autumn Brown e Rosebud Pink.

AMAZFIT GTS 4 MINI

Lo smartwatch GTS 4 mini, è in grafo di offrire il monitoraggio della salute 24 ore su 24, oltre 120 modalità sportive e propone un display a colori HD da 1,65″ con risoluzione di 336 x 384 pixel e 309 ppi. Ancora, il dispositivo vanta una batteria di 270 mAh, con autonomia fino a 15 giorni e fino a 45 giorni in modalità risparmio batteria.

Prezzi e disponibilità

Con la presentazione a IFA 2022 Amazfit GTR 4 e GTS 4 saranno lanciati a livello globale con un prezzo a partire da 199,99 euro. Saranno disponibili per la vendita il 2 settembre negli Stati Uniti, seguiti dalla Germania il 12 settembre e da Spagna, Italia, Francia, Regno Unito e altri Paesi e regioni in tutto il mondo da metà settembre a ottobre 2022.

Amazfit GTS 4 Mini ha un prezzo a partire da 99,99 euro ed è ora disponibile in Germania, mentre sarà presto disponibile in altri paesi e regioni.

