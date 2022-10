Netflix, a novembre gli abbonamenti con pubblicità anche in Italia

Da mesi è stato già confermato l’arrivo dei nuovi abbonamenti a Netflix a costo inferiore ma con pubblicità.

Questa tipologia di abbonamenti “low cost” arriverà anche in Italia dal 3 novembre 2022 per 5,49 euro al mese. Gli utenti vedranno da 4 a 5 minuti di spot ogni ora, ogni spot ha una durata previste che può essere lungo 15 o 30 secondi, e gli annunci verranno riprodotti prima e durante serie e film.

La società operante nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, riferisce che il piano “Base con pubblicità” Disponibile in 12 paesi: Base con pubblicità sarà disponibile in Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.

Nulla cambierà per i piani attuali e i gli abbonati esistenti. Base con pubblicità si aggiunge ai piani Base, Standard e Premium, privi di pubblicità.

Il piano Base con pubblicità offre tutte le caratteristiche del piano Base, con alcune differenze. A cambiare è la qualità video: fino a 720p/HD (ora sia per il piano Base con pubblicità sia per il piano Base); una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all’ora; un numero limitato di film e programmi televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze (Netflix riferisce ad ogni modo di stare lavorando su questo aspetto); non sarà inoltre possibile scaricare titoli.

Per quanto riguarda gli inserzionisti, Netflix promette “ampie possibilità di targeting” per paese e genere dei contenuti (azione, dramma, romantico, fantascienza…). Gli inserzionisti potranno anche evitare che le loro pubblicità appaiano su contenuti che potrebbero essere incoerenti con il loro brand (per esempio sesso, nudità o immagini violente). Sono state siglate partnership con DoubleVerify e Integral Ad Science per verificare la visibilità e la validità del traffico delle pubblicità a partire dal 1° trimestre del 2023.

