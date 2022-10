TikTok venderà i biglietti del cinema

In futuro potrebbe essere possibile comprare il biglietto del cinema su TikTok: da qualche tempo la società infatti starebbe consentendo l’accesso a uno strumento chiamato Showtimes tramite cui (per il momento) alcuni studi cinematografici selezionati possono pubblicare un trailer corredato dagli orari di programmazione dei cinema nelle vicinanze e con allegato il link di un sito partner dal quale è poi possibile acquistare i biglietti.

Secondo TikTok il 52% degli utenti viene a conoscenza di un nuovo film tramite l’app e almeno un quarto di questi poi va a cercarsi l’annuncio, il trailer o acquista direttamente il biglietto; questo strumento quindi dovrebbe poter semplificare le cose e, per gli studios, aumentare le possibilità di vendita dei biglietti.

Un altro aggiornamento degno di nota è il fatto che i TikToker starebbero collaborando con le società che realizzano videogiochi per cellulari con l’obiettivo di aiutare le persone a scaricare il gioco che stanno promuovendo tramite un video: l’idea è quella di trovare il modo di inserire il link diretto agli App Store di iOS e Android, con tanto di commento che aggiunge maggiori dettagli sul prodotto presentato.

Novità in vista anche per il TikTok Creator Marketplace, ovvero quel luogo dove praticamente le agenzie possono trovare facilmente gli influencer con cui collaborare. Secondo la società le novità in arrivo consentiranno di migliorare tali ricerche offrendo un più facile rintracciamento dei TikToker che corrispondono ad un particolare profilo, per poi invitarli a prendere parte ad una determinata campagna pubblicitaria.

Nel frattempo, TikTok ha annunciato anche una funzionalità chiamata Profile Kit tramite cui gli utenti possono sostanzialmente collegare i propri account ad alcune app di terze parti e di visualizzare da lì alcuni dei loro video. Il primo partner di TikTok per questa iniziativa è Linktree, ovvero quel servizio che consente di creare facilmente una pagina di riferimento da linkare sui social e all’interno della quale è poi contenuta tutta un’altra serie di link.

Tra le ultime novità, anche il tasto Non mi piace.