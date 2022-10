Unboxing Carpuride W103, lo schermo wide per Carplay e Android Auto

Dopo la presentazione delle settimane scorse abbiamo deciso di ordinare direttamente dal produttore un esemplare di Carpuride W103, lo schermo wide che porta Carplay e Android Auto in qualsiasi auto e amplifica il segnale audio che proviene dal vostro smartphone non solo via Jack Audio o FM ma anche attraverso Bluetooth.

W103 è il modello più recente di Carpuride dalla forma allungata con diagonale da 10.3” e coniuga ricchezza di informazioni al poco spazio in altezza che vi permette di vedere meglio la strada e di posizionarsi su cruscotti con una elevata altezza.

Oltre al formato wide dello schermo Carpuride W103 ha una interessante novità: una doppia radio Bluetooth che serve da una parte a far comunicare il telefono con il sistema e dall’altra a far trasmettere il segnale audio all’autoradio dotata di ingresso Bluetooth: in pratica il dispostivo fa da ponte tra sorgente e amplificatore gestendo tutte le informazioni (navigazione, musica etc.) permesse da CarPlay e Android Auto.

Ecco l’unboxing della confezione che ci è appena arrivata e le prime schermate in collegamento con un iPhone e un telefono Android. La dimensione eccezionale in larghezza risalta dall’immagine mmagine che mette a confronto lo schermo con un iPhone da 6″ e si apprezzare soprattutto con la navigazione delle mappe e il mix con la riproduzione sonora. Potete anche gustarvi un film con Airplay ma ovviamente da fermi o se lo schermo non è visibile da chi guida…

Può utilizzare Apple Carplay o Android Auto in auto senza dover connettere il cellulare tramite cavo. Per effettuare chiamate, inviare messaggi di testo, accedere alle mappe, ascoltare musica e altro audio.

Chip bluetooth 5.0 a due canali integrato con specifiche più elevate, che rende il segnale bluetooth più stabile. Il kit vivavoce Bluetooth e il microfono integrato consentono di rispondere al telefono mentre si guidia senza dover tenere sempre il telefono in mano, supportando anche il controllo vocale in modo da poter sempre tenere d’occhio la strada.

In dotazione supporto a ventosa e supporto autoadesivo fissa Intellidash al cruscotto o al parabrezza e può essere facilmente rimosso e riposto quando non è in uso.

La tensione di funzionamento è 12-24 V e può essere utilizzata sia da auto che camion. L’autoradio con schermo è adatta per la maggior parte dei veicoli a motore, come automobili, camion, furgoni, autobus, pickup e case mobili. Uscita USB da 2,1 A: quando si collega un telefono cellulare, non solo è possibile utilizzare varie funzioni, ma anche caricarlo

Se seguite tutte l didascalie vi mostriamo tutte le capacità di interazione del dispositivo come le abbiamo sperimentate prima di montarlo in auto.

Una volta collegato alla Power Station Ecoflow Delta 2 e acceso con il pulsante dietro lo schermo andiamo ad effettuare una navigazione tra le schermate.

Nei prossimi giorni pubblicheremo una recensione completa di Carpuride W103 installato in un’auto di qualche anno fa mostrando tutti i vantaggi di una soluzione del genere sia per la navigazione sia per la fruizione a bordo dei servizi dedicati alla musica e alla telefonia. Monteremo la telecamera, collegheremo i vari cavi ed effettueremo il nostro primo tour con Carpuride.

I prezzi partono da 279 $ per la versione standard e 279 $ per la versione con telecamera. In questo momento potete avere spedizione gratuita ed uno sconto di lancio del 30% se partite da questo link e digitate il codice NEW30. Il prezzo in € dipende dal cambio. I dispositivi vengono spediti direttamente dalla Cina e impiegano 10-12 giorni ad arrivare.

I lettori di Macitynet che vogliono scegliere un modello diverso hanno uno sconto del 15% su tutta la gamma Carpuride: basta digitare il coupon

CarpurideForMacitynet in fase di ordine partendo da questo link per accedere al sito.

I prodotti Carpuride sono disponibili anche su Amazon a partire da questa pagina. Il modello W103 visto sopra è disponibile al momento per l’acquisto diretto dalla casa produttrice.