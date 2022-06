Netflix annuncia il gioco reality basato su Squid Game

La serie televisiva Squid Game di Netflix, serie che non ha di certo bisogno di presentazioni, diventerà un reality game. Sì, la sfida mortale per guadagnare il bottino sta per diventare un vero e proprio game show.

L’annuncio segue il trailer ufficiale della seconda stagione, apparso nei radar nelle scorse ore. Adesso, la piattaforma ha annunciato i suoi piani per espandere il franchise stile Battle Royale e trasformarlo in un game show reale ispirato alla competizione al centro della serie originale. Squid Game: The Challenge metterà 456 giocatori di tutto il mondo l’uno contro l’altro per un premio di 4,56 milioni di dollari che solo un partecipante riuscirà a vincere.

Sebbene Netflix abbia rilasciato un video promozionale con scene dell’immaginario Squid Game, non ha ancora specificato quali tipi di ostacoli Squid Game: The Challenge proporrà ai concorrenti. Naturalmente, non ci sarà alcuna carneficina e in una dichiarazione pubblica sul nuovo game show, il vicepresidente della serie ha continuato a elogiare il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk.

Siamo grati per il suo sostegno mentre trasformiamo il mondo immaginario in realtà in questa massiccia competizione ed esperimento sociale. I fan della serie drammatica sono pronti per un viaggio affascinante e imprevedibile mentre i nostri 456 concorrenti del mondo reale navigano nella più grande serie di competizioni di sempre, piena di tensioni e colpi di scena, con il più grande premio in denaro di sempre alla fine

Mentre l’originale Squid Game è una serie coreana, Netflix sta cercando specificamente anglofoni da qualsiasi parte del mondo per il nuovo spettacolo, secondo il sito ufficiale di reclutamento. Le domande per essere su Squid Game: The Challenge sono ora aperte. Ad ogni modo, ricordiamo che c’è già chi, in passato, ha trasformato lo show in realtà.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Netflix sono disponibili da questa pagina.