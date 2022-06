iOS e iPadOS 16 mostrano al volo le password Wi-Fi

Finora le password memorizzate delle reti Wi-Fi erano visibili solo su Mac, ora finalmente questa funzione arriva anche su iOS 16 e iPadOS 16. Su macOS è da sempre possibile visualizzare la password delle reti Wi-Fi salvate aprendo l’utility Accesso Portachiavi, selezionando la rete di nostro interesse dall’elenco che appare: facendo doppio click è richiesta la password dell’utente amministratore e visualizzare in chiaro la password.

L’opzione è utile se, ad esempio, abbiamo dimenticato la password sfruttata per accedere a un router/extender Wi-Fi e abbiamo necessità di indicarla su un diverso dispositivo. Una funzionalità come quella di macOS non era finora disponibile su iOS/iPadOS. Con iOS 16/iPadOS 16 (al momento release beta per i soli sviluppatori), Apple ha previsto anche questa possibilità, permettendo di visualizzare le password salvate direttamente dai dispositivi (senza bisogno di passare dal Mac).

Per visualizzare le password basta aprire Impostazioni, selezionare “Wi-Fi” e fare tap sull’icona “i” (info); appare un menu con delle opzioni incluse le voci “Accesso automatico” e “Password”. Selezionando Password iPhone richiede lo sblocco con il Face ID o il Touch ID (per autenticare la richiesta) e permette di visualizzare la password delle reti Wi-Fi in chiaro. A questo punto è possibile copiarla negli Appunti e condividerla eventualmente con altre persone.

Come sempre è possibile condividere la password Wi-Fi con iPhone, iPad o iPod Touch, con la specifica funzionalità di condivisione: su entrambi i dispositivi, devono essere attivi Wi-Fi e Bluetooth (se su uno dei dispositivi è attivo l’hotspot personale, bisogna disattivarlo).

Assicurasi che il dispositivo (quello dal quale stiamo condividendo la password) sia sbloccato e collegato alla rete Wi-Fi, selezionate la rete Wi-Fi sul dispositivo che desideriamo connettere e sul nostro dispositivo scegliamo “Condividi password” e stop: l’altro dispositivo riceverà la password senza bisogno di comunicarla in chiaro.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.