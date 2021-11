Youtuber ricrea Squid Game con premio di 450 mila dollari

Squid Game è stata probabilmente una delle serie TV di Netflix più viste e più discusse del 2021, forse di sempre per il servizio di televisione in streaming: non soprende che uno youtuber abbia deciso di relizzarne una versione reale edulcorata.

Tra i numeri impressionanti di questa serie si ritiene che lo show abbia aiutato Netflix a guadagnare circa 900 milioni di dollari in abbonamenti. Il successo di Squid Game è certamente planetario, tanto che uno youtuber ha deciso di ricreare i diversi giochi, mettendo in palio una cifra di 450 mila dollari per il vincitore.

Il video, che vi riportiamo in questo articolo, ripercorre le varie fasi dello show, tanto da ricreare Squid Game nella realtà, in modo piuttosto fedele. Proprio come nella serie, il canale YouTube ha radunato centinaia di persone, mettendo in palio una cifra in denaro per il vincitore di ben 456 mila dollari.

Ovviamente si tratta di una versione meno cruenta dell’originale epurata di tutti i possibili pericoli per i partecipanti, come segnala Ubergizmo, che pure hanno dovuto affrontare i giochi presenti nella serie. Vogliamo evitare spoiler di qualsiasi genere e, per questo, non elencheremo i giochi affrontati nel video, ma ci limiteremo a dire che sono presenti praticamente tutti, con una piccola variazione sul gioco finale.

Ovviamente, se non avete ancora visto la serie vi sconsigliamo la visione di questo filmato, perché in parte anticiperebbe i giochi cui sono sottoposti i partecipanti nella serie Netflix.

Se, invece, avete già visto lo show su Netflix, allora potreste investire circa mezz’ora della vostra giornata per rivedere come Squid Game è stato ricreato nella realtà in modo piuttosto fedele. Talmente fedele, che si ritiene che l’intero video sia costato circa 3,5 milioni di dollari.