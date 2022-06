Squid Game 2 ufficiale, ecco il video dell’annuncio

Squid Game 2 si farà su Netflix: secondo un messaggio del regista Hwang Dong-hyuk, la seconda stagione vedrà il ritorno di Gi-hun e del misterioso Front Man. La nota afferma anche che “l’uomo in giacca e cravatta con ddakji potrebbe tornare” e che verrà anche presentato a Cheol-su, il fidanzato di Young-hee. C’è pure un brevissimo video. Così scrive Hwang:

Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di ‘Squid Game’ l’anno scorso. Ma ci sono voluti 12 giorni perché “Squid Game” diventasse la serie Netflix più popolare di sempre. Come sceneggiatore, regista e produttore di ‘Squid Game’, un enorme grido ai fan di tutto il mondo: Grazie per aver guardato e amato il nostro spettacolo… Unisciti a noi ancora una volta per un round completamente nuovo

L’annuncio avviene in un momento non troppo felice per Netflix. Mentre Squid Game è stato un enorme successo mondiale, ad aprile Netflix ha riportato il suo primo calo degli abbonati in 10 anni. Ciò è stato rapidamente seguito da licenziamenti e da un presunto inasprimento dei bilanci di produzione praticamente su tutta la linea.

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

La serie TV coreana è diventata la più grande serie di Netflix mai lanciata. L’anno scorso, Hwang aveva dichiarato di essere nel “processo di pianificazione” dello sviluppo della seconda stagione, mentre il co-CEO di Netflix Ted Sarandos aveva dichiarato che “l’universo di Squid Game è appena iniziato”. In altre parole, la seconda stagione era già nell’aria, ma adesso è ufficiale.

Non è chiaro quando il secondo capitolo farà il suo debutto, e il video utilizzato per l’annuncio nulla rivela in proposito, né mostra scene della serie. In un’intervista con Vanity Fair, Hwang aveva comunque riferito che la prossima stagione di Squid Game potrebbe uscire entro la fine del 2023 o, al più, nel 2024. Lo stesso ha dichiarato che presenterà giochi più diabolici.

