Netflix fa il suo ingresso nel mondo dei videogame con Stranger Things

Netflix debutta nel mondo dei videogiochi con la serie tv cult del gigante dello streaming, Stranger Things. «Oggi gli abbonati in Polonia potranno testare i giochi per dispositivi mobili di Netflix utilizzando dispositivi Android. Saranno messi a disposizione due giochi: Stranger Things 1983 e Stranger Thing 3». A twittarlo, Netflix Geeked.

Un primo piccolo passo nel mondo dei videogame Netflix l’ha voluto dunque compiere quasi di soppiatto, limitando il lancio ad un solo Stato. Ma contemporaneamente in grande: partendo da un videogame ispirato alla serie tv che ha avuto uno strepitoso successo, tra le più amate dal pubblico e in particolare dal pubblico che apprezza la fantascienza.

Stranger Things, infatti, è la serie tv originali Netflix tra le più viste di sempre: ha debuttato su Netflix nel 2016, arrivata ora alla terza stagione e in attesa della quarta, il cui debutto è previsto per il 2022. Racconta la storia di un gruppo di amici che, a partire dagli anni Ottanta, fa esperienza di una serie di eventi soprannaturali.

Il videogame dedicato alla prima stagione, Stranger Things: 1983, dovrebbe essere un’avventura retrò, simile ai giochi arcade con tanti enigmi da risolvere. Il gioco dedicato alla terza stagione, invece, sarà complementare alla serie: si giocherà utilizzando elementi noti agli spettatori e si scopriranno missioni mai viste prima, segreti della serie tv e si potrà interagire con i personaggi.

Questo sarà soltanto il debutto di Netflix nell’universo del gaming: l’azienda intende creare altri giochi basati sui programmi, film, serie tv disponibili sulla propria piattaforma tv. Come se fossero un servizio in più per gli abbonati appassionati delle serie tv di maggior successo.

Intanto per i fan e per chi non ha ancora mai visto la serie tv, sono disponibili le prime tre stagioni su Netflix.

Tutte le novità sulla piattaforma della tv in streaming Netflix si possono trovare nella sezione dedicata a Netflix di Macitynet. E’ possibile consultare il nostro articolo su come abbonarsi a Netflix e sulle tariffe degli abbonamenti a Netflix. L’applicazione Netflix su App Store, invece, si scarica direttamente da questo indirizzo.