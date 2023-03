Netflix studia giochi per la TV con iPhone come controller

Indiscrezioni riferiscono che Netflix starebbe lavorando su una funzionalità che permetterà di giocare vari titoli sulle smart TV permettendo agli utenti di usare l’iPhone come gamepad.

È passato poco più di un anno dal lancio di Netflix Games, con l’idea di offrire nuove forme di intrattenimento agli abbonati; Netflix riferisce che i giochi disponibili finora sono 50, altri 40 sono in arrivo entro la fine dell’anno e 70 sono in fase di sviluppo con suoi partner.

Bloomberg riferisce che da codice presente nell’app Netflix si evince dell’arrivo di Netflix Games per le TV e che l’iPhone potrebbe essere usato come gamepad, permettendo quindi di giocare anche sulla TV e non solo su smartphone e tablet.

L’idea di usare l’iPhone come controller non è nuova: Apple lo fa con l’app Apple TV Remote, permettendo di controllare una Apple TV o una smart TV compatibile con AirPlay usando un iPhone o iPad anche come controller per giochi.

Il concetto di Netflix Games è simile a quello di Apple Arcade incluso con l’abbonamento a Apple One; tutti gli abbonati – a prescindere dalla formula scelta – possono usare il servizio di gaming, senza costi, accedendo a un catalogo di titoli fruibili tramite dispositivi mobile, sia Android sia iOS (installando l’app di Netflix e richiamando da questa l’icona con il controller). I giochi proposti non mostrano alcun tipo di pubblicità in-app e non supportano microtransazioni.

Tra i titoli in arrivo su Netflix Games, c’è il franchise Monument Valley, partendo con Monument Valley 1 e Monument Valley 2, e c’è un progetto di collaborazione con Super Evil Megacorp (Vainglory, Catalyst Black) per un gioco esclusivo tratto da un titolo in prossima uscita su Netflix.

Netflix ha anche riferito di voler esplorare i giochi cloud, così da poter giocare in futuro la propria libreria anche su computer, smart TV e persino console. Al momento, però, il suo focus è principalmente il mobile.

Invece Microsoft punta direttamente a un negozio Xbox per iPhone e Android.