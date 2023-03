Logitech Zone Learn, le cuffie che resistono ai morsi dei bambini

Per le esigenze educative dei bambini ora c’è un paio di cuffie progettato a puntino: sono le Zone Learn di Logitech, una nuova versione della linea Zone che è stata creata per durare di più proprio nell’ottica di metterle in mano (anzi in testa) ad un bambino.

L’azienda dice che non si rompono se cadono, sono facili da pulire e perfino, pensante un po’, «resistenti alla masticazione». Logitech ha anche semplificato la sostituzione delle parti che generalmente si danneggiano o si rovinano prima delle cuffie stesse. Per la precisione è possibile sostituire sia i cuscinetti degli auricolari che i cavi, e questo è molto importante specialmente se vengono scelte da una scuola, che potrà cosi sostituirli facilmente qualora dovessero sfilacciarsi o rompersi.

Non solo: questa modularità fa sì che si possa scegliere tra cuscinetti over-ear che offrono un maggiore isolamento acustico e on-ear che invece danno la priorità alla consapevolezza ambientale, nonché tra cavi con spina jack audio da 3,5 millimetri, USB-A oppure USB-C, a seconda quindi dei dispositivi alle quali andranno collegate.

Logitech spiega inoltre che i driver di queste cuffie sono stati configurati in modo tale che dessero più chiarezza alla voce piuttosto che equalizzarle al meglio per l’ascolto musicale, questo perché la didattica a distanza implica principalmente il parlato (per coprenderne l’importanza, immaginate di vederle alle orecchie di una scolaresca che sta imparando una nuova lingua).

Queste cuffie sono inoltre dotate di un’asta con microfono all’estremità che può essere ruotata di 120 gradi in modo da avvicinarla alla bocca quando è richiesta un’interazione (ad esempio durante le interrogazioni).

Dopo aver considerato le variabili, risulta che il rumore ambientale elevato produce “risultati delle verifiche standard significativamente peggiori” tra gli studenti di età compresa tra 8 e 10 anni. Gli studenti nelle aule con amplificazione del suono hanno ottenuto risultati migliori del 35% negli indicatori dinamici delle capacità di alfabetizzazione in età precoce

Disponibilità e prezzi

Le nuove Logitech Zone Learn arrivano tra poche settimane con prezzi a partire da 35 €, mentre per l’estate è previsto un pacchetto contenente una cuffia over-ear, un cavo jack audio da 3,5 millimetri e un cavo con spina USB-C che costerà intorno ai 40 €.