Con Netflix Games anche Netflix nel mondo dei giochi per smartphone

Netflix ha annunciato il lancio a livello internazionale di Netflix Games, funzionalità che permette agli abbonati Netflix di giocare ad alcuni giochi dai dispositivi mobile.

Da oggi gli abbonati Netflix in tutto il mondo avranno a disposizione cinque titoli: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up, già disponibili per gli abbonati italiani dal 28 settembre scorso per dispositivi Android.

“Vogliamo creare una libreria davvero per tutti i gusti, che includa giochi casual leggeri, ma anche esperienze immersive e profonde nelle storie più coinvolgenti in circolazione”, riferisce l’azienda. “Siamo appena all’inizio della nostra avventura nel gaming”, ha comunicato ancora Netflix, spiegando di non vedere l’ora l’ora “di scoprire insieme agli utenti cosa riserva il futuro”.

Per sfruttare i giochi basta l’abbonamento: non ci sono pubblicità, costi aggiuntivi o acquisti in-app. I giochi al momento sono disponibili su dispositivi mobili Android dopo l’accesso al profilo Netflix. È possibile selezionare e scaricare qualsiasi gioco presente nella riga e tab Giochi dell’app (su smartphone Android), visualizzare la riga Giochi dedicata o selezionare i giochi dal menu a discesa delle categorie (su tablet Android) per scaricarli e giocare.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮

Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.

It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021