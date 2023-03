Netflix vuole altri 40 giochi in catalogo entro l’anno

Netflix non ha intenzione di rallentare sul versante videoludico: dopo aver portato nel suo catalogo titoli di spessore, in ultimo Valiant Hearts Home Coming di Ubisoft, prevede di espandere sensibilmente il numero di giochi a disposizione degli abbonati aggiungendone altri 40 nel corso di quest’anno.

La società ha rivelato alcuni di questi titoli, tra cui il costruttore di città Terra Nil (28 marzo) e Paper Trail, che vedrà l’utente piegare parti del mondo per risolvere enigmi. Netflix ha anche stretto un accordo con Ubisoft per tre giochi esclusivi. Il secondo di questi, dopo Valiant Hearts: Coming Home, arriverà il 18 aprile sotto forma di Mighty Quest: Rogue Palace, un roguelite ambientato nello stesso universo di The Mighty Quest for Epic Loot.

In arrivo entro la fine dell’anno anche il seguito di uno dei giochi Netflix più giocati fino ad oggi, Too Hot to Handle: Love is a Game, che si basa sul reality show di successo, Too Hot to Handle.

Guardando al futuro, la serie Monument Valley arriverà su Netflix Games. Monument Valley e Monument Valley 2 saranno disponibili per gli abbonati Netflix senza costi aggiuntivi nel 2024. In cantiere c’è anche un gioco basato su una IP Netflix. Lo sviluppatore di Vainglory Super Evil Megacorp sta lavorando a questo titolo esclusivo, che si baserà sul combattimento di squadra.

Al momento Netflix ha 70 giochi in fase di sviluppo con i suoi partner e 16 in lavorazione nei suoi studi interni. Netflix promette di rilasciare nuovi giochi ogni mese per il resto del 2023, tra cui indie, successi pluripremiati, giochi di ruolo, avventure narrative e puzzle.

Da quando Netflix ha iniziato a offrire giochi nel 2021, il colosso ha scoperto che i giocatori sono in gran parte attratti da tre tipi di esperienze: titoli riconoscibili, come Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge and Immortality, quelli che incoraggiano il gioco quotidiano, tra cui Solitaire Knittens, e giochi basati sui propri film e serie TV.

Netflix ha anche riferito di voler esplorare i giochi cloud, così da poter giocare in futuro la propria libreria anche su computer, smart TV e persino console. Al momento, però, il suo focus è principalmente il mobile.

Invece Microsoft punta direttamente a un negozio Xbox per iPhone e Android. Tutte le notizie che parlano di Netflix sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.