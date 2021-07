Netflix, nuovi film e serie TV da non perdere fino fine luglio

Luglio è un mese di novità per gli abbonati Netflix, tra serie e film nuovi, classici in arrivo per la prima volta sulla piattaforma di tv in streaming e molte altre novità.

Novità che arrivano mentre si parla di una nuova serie tv targata Netflix su Spotify, ispirata al libro “Spotify Untold”, in cui il personaggio di Steve Jobs potrebbe ricoprire un ruolo chiave e ad alcune settimane dalle voci su un possibile ingresso di Netflix nel mondo dei videogame da parte di Netflix e su un abbonamento Plus con contenuti esclusivi.

Dal 9 luglio si potranno vedere le puntate dalla quarta stagione di Atyipcal, il dramedy per adolescenti che racconta di come Casey e Sam siano a un passo dal lasciare il nido, mentre i membri della famiglia Gardner devono affrontare importanti decisioni per il futuro.

Sempre venerdì 9 luglio arriverà la prima stagione del dramma storico “La cuoca di Castamar”, ispirato al romanzo di Fernando J. Munez. Sul piccolo schermo, arriverà la Madrid del 1720, dove una cuoca di talento attira l’attenzione di un duca vedovo che sta rientrando nella società aristocratica.

Arriverà anche l’attesa terza stagione di “Virgin River”, commedia emozionante e romantica che racconta di come Mel e i suoi cari si trovano ad affrontare insieme varie difficoltà: la morte, un incendio, litigi per l’affidamento dei figli, separazioni e altro ancora.

E’ già arrivata, invece, mercoledì 7 luglio, la seconda stagione di “Pantano”. Nella foresta di Gronty, il racconto di truffe, corruzione, segreti della Seconda Guerra Mondiale si intreccia con i misteri portati a galla dall’inondazione del secolo, assieme a un cadavere.

Domenica 11 luglio sarà la volta di “Croce e delizia”. Il racconto, all’italiana, di due famiglie diverse tra loro che trascorrono un’estate insieme, ma la vacanza prende una piega inaspettata quando i due capifamiglia rivelano di amarsi.

Ci vorrà ancora un po’ di attesa, ma arriverà il 21 luglio “L’ascesa dei titani”, il quarto capitolo di “Trollhunters”, la serie attesa dai bambini, ma non solo. Gli eroi di “Trollhunters”, “Tre in mezzo a noi” e “I maghi” si alleeranno per combattere un nemico misterioso che minaccia di spazzare via i loro mondi e la Terra stessa.

Ecco tutte le uscite da non perdere nel mese di luglio:

Le novità in uscita a luglio 2021 su Netflix:

01/07 Generazione 56k

01/07 Labyrinth

02-09-16/07 Fear Street – La trilogia

07/07 Cat People

08/07 Resident Evil: Infinite Darkness

09/07 Atypical Stagione 4

09/07 Virgin River Stagione 3

13/07 The Good Doctor Stagioni 1-3

14/07 A Classic Horror Story

15/07 Non ho mai… Stagione 2

15/07 Beastars Stagione 2

16/07 In poche parole Stagione 3

16/07 In vacanza su Marte

21/07 Trollhunters: L’ascesa dei Titani

23/07 Sky Rojo Stagione 2

23/07 Masters of the Universe: Revelation

23/07 L’ultima lettera d’amore

23/07 Come vendere droga online (in fretta) Stagione 3

30/07 Outer Banks Stagione 2

30/07 L’ultimo mercenario

Oltre a “L’ascesa dei titani” sono tanti i titoli per i più piccoli che riempiranno il catalogo di Netflix. Ecco la lista di luglio delle serie tv e dei film per ragazzi e famiglie da non perdere questo mese con il riferimento delle date d’uscita.

Tutti i titoli in uscita a luglio:

Serie Esplorazioni Pokèmon: Parte 1 – 1 luglio

Kung Fu Panda 3 – 1 luglio

Matilda 6 mitica – 1 luglio

The Karate Kid – La leggenda continua – 1 luglio

Jimmy Neutron – Ragazzo Prodigio – 1 luglio

I migliori amici dell’uomo: Stagione 2 – 7 luglio

Ridley Jones: La paladina del museo – 13 luglio

Peppa Pig: Stagione 6 – 15 luglio

Gormiti: Stagione 3 – 15 luglio

Trollhunters: L’ascesa dei titani – 21 luglio

Masters of the Universe: Revelation – 23 luglio

Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre – 26 luglio

Centaurworld: Il mondo dei centauri – 30 luglio

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.