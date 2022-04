DREAME V9P, il super aspirapolvere 9 in 1 al 50% a 174 euro

Tra i migliori aspirapolvere verticale wireless, DREAME V9P può davvero essere considerato il rivale economico dei Dyson. Si tratta, peraltro, di un dispositivo super accessoriato, 9 in 1, che offre specifiche tecniche particolarmente elevate. Il tutto con un rapporto qualità prezzo davvero impareggiabile. Clicca qui per acquistare.

Il suffisso “P” sta a indicare che si tratta della evoluzione del modello precedentemente noto come V9. Tra i suoi punti di forza, DREAME V9P gode di una potenza di 400W, e di un serbatoio per la povere davvero capiente, da mezzo litro. Loa forza di aspirazione arriva fino a 20.000 pa, e grazie al motore digitale da 100.000 giri al minuto, l’aspirapolvere garantisce il massimo della pulizia, senza neppure rinunciare all’autonomia, che può raggiungere fino a 60 minuti, con un tempo di ricarica di 3.5 ore.

Si tratta di specifiche tecniche che posizionano il DREAME V9P su una fascia medio alta nel mercato degli aspirapolvere senza fili, con performance potenziali soddisfacenti.

Si è già accennato al fatto che si tratta di un’aspirapolvere 9 in 1. Questo anche grazie agli accessori presenti in confezione: oltre alla principale testina di aspirazione rotante, realizzata in materiale compatibile con qualunque tipologia di pavimento, troviamo anche le testine per la pulizia di materassi, cuscini e tappeti, la testina di precisione per raggiungere gli angoli e perfette per pulire l’auto, e la spazzola per le pulizie più complicate, che permettere di raggiungere le anfratti più proibiti.

Solitamente DREAME V9P ha un prezzo di listino di circa 350 euro, ma al momento lo si acquista con oltre il 50% di sconto, in offerta a 174 euro euro cliccando su questo link diretto, con spedizione gratuita dalla Polonia.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.