Netflix porta l’audio di qualità studio su Android

Netflix guadagna il supporto all’audio da studio su Android, grazie a un aggiornamento che presto arriverà su Play Store di Google. Non ci sarà da sorprendersi, allora, se al prossimo “play” vi accorgerete di un netto miglioramento della qualità sonora.

Netflix ha aggiornato la sua app Android per lo streaming audio in xHE-AAC (HE-AAC esteso con MPEG-D DRC), promettendo un suono di qualità da studio che è anche più coerente con quello che si guarda a schermo. Il nuovo formato offre un bitrate variabile che può migliorare la qualità audio quando la connessione lo consente, riducendo la qualità quando si naviga attraverso connessione dati, e non si ha a disposizione una connessione Wi-Fi.

L’aggiornamento ottimizza anche la gestione del volume, nel frattempo, prevenendo eccessive variazioni di volume quando ad esempio si passa da un film d’azione a uno più tranquillo, compensando gli ambienti rumorosi senza il rischio di eliminare i suoni più forti. Così, gli utenti potranno godere di un film dagli altoparlanti dello smartphone senza faticare nella comprensione dei dialoghi.

Per poter beneficiare delle funzionalità audio avanzate portate dall’aggiornamento l’utente avrà bisogno almeno di Android 9 Pie per utilizzare il formato xHE-AAC, come ricorda Engadget . Anche se si tratta di un aggiornamento che non vi stravolgerà la visione dei contenuti in questo periodo di pandemia, dove spesso si utilizza Netflix in casa, sarà certamente importante nel momento in cui si tornerà a guardare film in mobilità, o magari risulterà utile per tutti coloro che fruiscono dei contenuti a letto, tramite smartphone.

Insomma, Netflix si prepara al meglio per questo 2021, e ha già annunciato l’arrivo di un nuovo film a settimana per questi 365 giorni a venire. Nei prossimi 12 mesi arriveranno, dunque, su Netflix, titoli come “Red Notice” con Gal Gadot, Johnson e Reynolds, il western “The Harder Yhey Fall” con Regina King, Idris Elba e Jonathan Majors e “La donna alla finestra” di Adams e molti altri titoli, compreso “Don’t look up” con Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Timothee Chalamet, Kid Cudi e Meryl Streep.

