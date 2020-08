Netflix prova il pulsante Riproduzione casuale

Netflix ci riprova: già, perché poco più di un anno fa ha messo alla prova un pulsante di riproduzione casuale nell’app per Android, ma questa volta lo ha inserito nell’app per i dispositivi TV e funziona in modo molto diverso. Si tratta sempre di un test, niente di definitivo. Se piace, bene, altrimenti chissà. Lo hanno notato molti utenti avviando l’app sul proprio televisore, tra lo sorpresa di alcuni, ritenendolo tra il divertente e l’utile, e la confusione di altri, che senza saperlo se lo sono trovati proprio lì in bella mostra.

Per questa funzione Netflix ha infatti pensato di posizionare un pulsante piuttosto grande nella schermata principale, proprio sotto l’icona del profilo utente. Basta schiacciarlo e il sistema riprodurrà un contenuto del proprio catalogo che dovrebbe piacere all’utente. Dietro a questa scelta ponderata c’è un algoritmo che prende spunto dai contenuti più visti dall’utente e da quelli salvati tra i preferiti per sceglierne uno che più ci somiglia.

L’obiettivo è quello di facilitare la scoperta di nuovi contenuti su misura dei propri gusti, una sfida che come dicevamo l’azienda ha affrontato già negli scorsi anni anche attraverso altri sistemi, come ad esempio gli screensaver dell’app per TV e i contenuti promozionali visibili nella schermata iniziale. Questa funzionalità per altro avvicina l’esperienza d’uso della piattaforma a quella della TV tradizionale, insomma un po’ come accendere la televisione e mettersi a guardare il programma che c’è in quel momento.

Netflix sta sperimentando con il pulsante di riproduzione casuale in tutto il mondo già dal mese scorso. L’azienda deve ancora decidere se o quando renderlo accessibile pubblicamente: al momento sta ancora raccogliendo i feedback da parte degli utenti che lo stanno provando.

All'inizio del mese la società stava già lavorando a una funzione che presto potrebbe permettere di rallentare o velocizzare la riproduzione di un contenuto.

