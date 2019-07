Netgear Nighthawk M2 e Hotspot AC797 sono le nuove soluzioni per la connessione wireless mobile

Due novità Netgear per chi cerca il massimo della versatilità anche in movimento.

Netgear Nighthawk M2 è un router portatile WiFi con connettività Gigabit 4G LTE di nuova generazione, presentato come in grado di offire “un’esperienza di banda larga mobile senza precedenti”.

La caratteristica principale e distintiva è la velocità di download che raggiunge i 2 Gbps; questa permette agli utenti di fruire di contenuti online o di navigare in rete in mobilità con una connessione stabile e sicura.

Il produttore ha anche presentato una nuova versione del router mobile 4G AirCard 797, una soluzione sicura e dall’ottimo rapporto qualità prezzo in grado di offrire velocità di download fino a 400 mbps.

Sia Nighthawk M2 sia AirCard 797 non richiedo nessun software di installazione; per connettere i propri device e sfruttare la rete WiFi è sufficiente accendere il router o l’hotspot e connettere il dispositivo o i dispositivi con cui si desidera navigare in rete.

Entrambe le soluzioni Netgear possono ovviamente essere utilizzate per sfruttare internet anche in casi in cui il collegamento via cavo non è presente. Inoltre, Nighthawk M2 è dotato di una porta Ethernet per coloro che preferiscono non utilizzare la linea WiFi per connettere, ad esempio, la propria smart TV.

Se da un lato il mobile router Nighthawk M2 è più adatto a viaggiatori business o per coloro che utilizzazione la connessione LTE come principale, dall’altro l’hotspot risponde alle esigenze di quanti viaggiano per piacere con la famiglia o con gli amici in Italia o all’estero. In camper, nella casa vacanze estiva o invernale magari sprovvista di connessione internet, AirCard 797 offre una connessione internet LTE affidabile e veloce a chi desideran navigare online, guardare video/film in streaming o giocare online.

Il router mobile Nighthawk M2 integra il chip-modem Qualcomm Snapdragon X24, modem LTE al mondo in grado di supportare velocità di download fino a 2 Gbps, un passo in avanti sulla strada verso il 5G. Dal punto di vista del design, Nighthawk M2 è caratterizzato da un’elegante finitura premium e da un nuovo design touchscreen, che semplifica la navigazione nei menù direttamente dal mobile router e migliora l’esperienza di connessione in movimento.

Nighthawk M2 è anche dotato di una porta Gigabit LAN e supporta la connessione, in modalità WiFi, di massimo 20 dispositivi; se si abilita il WiFi Guest, è anche possibile condividere la connessione sicura evitando di connettere manualmente ogni dispositivo a una nuova rete WiFi, Il produttore parla genericamente di “batteria a lunga durata”, indicando l’M2 adatto anche come strumento affidabile per un utilizzo prolungato.

Una funzionalità denominata “JumpBoost” permette di ricaricare i propri dispositivi quando la loro batteria è quasi scarica. Una volta raggiunta la meta, è possibile collegare il mobile router a una presa di corrente per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza batteria. La porta USB permette, tra l’altro, di collegare una memoria esterna e condividere i file presenti; basta semplicemente collegarla al router mobile via USB e accedere ai file tramite WiFi o porta LAN.

AirCard 797 supporta il collegamento fino a 15 dispositivi. Il design compatto e la batteria ricaricabile, che può durare secondo il produttore “fino a 11 ore con una singola ricarica”, gli permettono di essere una soluzione per la connessione WiFi adatta a tutti coloro che sono alla ricerca di un prodotto “tascabile” ma estremamente affidabile e sicuro.

Il router mobile Nighthawk M2 è già aquistabile su Amazon a 456,00 euro. L’hotspot mobile AirCard 797 sarà disponibile in tutto il mondo entro il terzo trimestre 2019 a un prezzo di listino di 179,99 €.