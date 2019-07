Amazon sconta WD My Cloud EX2, archiviate tutto su 8 TB al prezzo minimo: 284 Euro

Un cloud personale da 8 TB a 284 euro, oppure uno da 20 TB a 608,99 euro. È questo l’offerta apparsa in queste ore su Amazon che sconta massicciamente alcuni modelli dei WD My Cloud EX2

Questi dischi ad elevata capacità sono orientati sia agli utenti utenti esperti sia quelli che prediligono una soluzione già pronta, uniti dalla necessità di dotarsi immediatamente di un dispositivo di archiviazione esterno di rete (NAS) sia una soluzione di cloud personale, con i propri dati sempre accessibili ovunque ma conservati a casa o in ufficio.

Come le altre unità My Cloud, questo nuovo modello offre diverse caratteristiche di gestione e sicurezza dei dati che permettono agli utenti di personalizzare le modalità preferite di gestione e protezione di filmati, foto, musica e file digitali. Tra queste ricordiamo il supporto alle modalità RAID 0, RAID 1, JBOD e modalità spanning, mentre le opzioni di protezione dei dati includono RAID 1, USB, cloud o backup LAN/WAN.

WD My Cloud EX2 può essere usato come disco di rete per tutti i Mac e i PC presenti sulla rete locale, ma anche per smart TV, console di gioco e altri dispositivi che supportano la tecnologa DLNA per accedere ai file multimediali. Inoltre grazie all’app WD My Cloud per iPhone, iPad e anche per Android è possibile salvare e accedere all’unità anche da iPhone e iPad ovunque l’utente si trovi. Quel che è possibile fare con un disco WD My Cloud l’abbiamo scritto in questa recensione.

WD My Cloud EX2 in versione 8 TB ha un prezzo di mercato intorno ai 350 euro ma Amazon lo presenta in sconto al prezzo minimo del mercato: 284 euro. Ottimo anche il prezzo della versione “top” da 20 TB che costa 608,99 euro (contro un prezzo che usualmente si aggira tra i 700 e gli 800 euro. È scontata anche la versione da 12 TB (399,99 euro)