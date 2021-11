Nike costruisce il suo Metaverso dentro Roblox

Da quando Facebook ha annunciato il cambio di nome del gruppo in Meta, non passa giorno senza che qualcuno nomini il Metaverso: ora è la volta di Nike. Meta e Microsoft non sono le uniche aziende con ambizioni per il metaverso, nonostante il social di Zuckerberg abbia prenotato un posto in prima fila. In queste ore Nike ha annunciato una collaborazione con Roblox, uno dei giochi social più gettonati di sempre, per offrire uno spazio di gioco virtuale gratuito chiamato Nikeland.

Nella sua versione attuale Nikeland include minigiochi come tag, dodgeball e il “pavimento è lava”, che i giocatori possono giocare con i propri amici. L’integrazione mobile consente di utilizzare il telefono per tradurre i movimenti della vita reale in gioco. In questo modo, l’utente potrà effettuare lunghi salti e sprint veloci. Naturalmente, c’è anche uno showroom digitale dove i giocatori potranno ottenere oggetti, vestiario e gadget digitali marchiati Nike per il loro avatar.

Questo è solo l’inizio di ciò che il marchio ha pianificato per il futuro spazio virtuale, stando a quanto segnala CNBC. Ed infatti, Nikeland potrebbe ospitare competizioni legate ad eventi sportivi mondiali. Ad esempio, potrebbe ospitare partite di calcio in concomitanza con l’avvio dei campionati mondiali del 2022, che prenderanno il via in Qatar il prossimo 18 dicembre. Ancora, lo showroom digitale potrebbe anche anticipare le future versioni dei prodotti e consentire agli utenti di co-creare articoli.

Non è una sorpresa vedere Nike collaborare con Roblox per la presenza del marchio, con contenuti e videogiochi nel metaverso. Con oltre 200 milioni di utenti attivi mensili stimati, è uno dei giochi più popolari tra bambini e adolescenti. Offrendo uno spazio gratuito in cui questi giovani possono interagire con il marchio, Nike sta cercando di trasformare i giocatori in suoi clienti nel mondo reale.

