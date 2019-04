Roblox ha 15 anni ed è ancora uno dei giochi social più usati al mondo

Esiste da 15 anni, ma ancora oggi ci bazzicano mensilmente 48 milioni di giocatori: Roblox, tra i videogiochi più giocati al mondo, continua a dominare le classifiche e ad attirare utenti compresi tra i 7 e i 18 anni.

A renderlo speciale è innanzitutto lo stile di intrattenimento, che combina le meccaniche del videogioco con il confronto offerto dai social media e l’estrema versatilità della piattaforma per la creazione dei contenuti che lo contraddistingue.

Per quest’ultima caratteristica ha infatti molto da spartire con Minecraft: in Roblox i giocatori infatti costruiscono e giocano insieme all’interno di un mondo 3D in cui qualsiasi cosa è generata dagli utenti stessi. Oltre un miliardo di ore al mese spese complessivamente dalla community – oltre 1,7 milioni di creatori – fa sì che ci si trova di fronte ad un videogame sempre nuovo, tanto che da molti è stato definito “La piattaforma dell’immaginazione”.

Di fatto i giocatori possono creare il parco dei divertimenti definitivo, gareggiare vestendo i panni di un pilota di automobili professionista, partecipare a una sfilata di moda, diventare un supereroe o semplicemente costruire la casa dei sogni e rilassarsi insieme agli amici «E’ un ambiente sicuro e moderato» spiega la società sviluppatrice, in cui è l’immaginazione a farla da padrona.

Così Roblox diventa anche un punto di ritrovo virtuale per milioni di persone, che possono esplorare il campo di gioco praticamente da qualsiasi piattaforma, che sia un computer Mac o Windows, una console, un iPhone, un iPad, uno smartphone o un tablet Android. Oltre a far indossare al proprio avatar migliaia di cappelli, camicie, visi e attrezzature diverse è possibile comunicare con gli altri utenti attraverso la chat di gioco, i messaggi privati e i gruppi.

Scaricare e installare Roblox è gratis, ma i giocatori possono anche decidere di usare denaro vero per acquistare i Robux – la valuta virtuale di Roblox – da spendere nei potenziamenti di gioco o negli accessori per l’avatar. Inoltre, è possibile anche comprare un abbonamento opzionale, il “Builders Club”, che offre privilegi aggiuntivi oltre a uno stipendio giornaliero in Robux.

Come dicevamo, Roblox si scarica gratis da App Store in versione universale per iPhone e iPad, da Google Play Store per Android, dallo Store di Amazon per i dispositivi Fire e dagli Store Microsoft per Xbox e PC. Per gli utenti Mac le istruzioni sono sul sito ufficiale.