Ninkear T40, convertibile Windows 11 con penna e tastiera a soli 328 €

Pubblicità

Chi cerca un dispositivo 2-in-1 che combini la praticità di un tablet con le funzionalità avanzate di un laptop può trovare in Ninkear T40 un alleato versatile e potente. In tal caso è bene sapere che al momento è in corso una promozione che permette di comprarlo in sconto.

Sotto il cofano troviamo il processore Intel Alder Lake N100 con architettura quad-core e frequenza di clock fino a 3,4 GHz che offre prestazioni fluide per una vasta gamma di attività quotidiane, che si tratti di navigare sul web, lavorare su documenti, guardare video o utilizzare applicazioni più impegnative.

L’unità grafica Intel UHD permette anche una resa visiva di qualità sufficiente per attività di base come la visione di contenuti multimediali o la navigazione tra le app.

Un altro punto di forza è la memoria RAM da 16 GB DDR4 che permette di eseguire più applicazioni in parallelo senza rallentamenti. Questa capacità, combinata con un SSD da 512 GB, offre ampio spazio per archiviare documenti, foto, video e applicazioni, garantendo al contempo velocità e reattività del sistema operativo.

Il dispositivo gira su Windows 11 e usa uno schermo IPS da 14 pollici con risoluzione 1.920 x 1.200 pixel, offrendo quindi un’ampia superficie visiva con colori brillanti e un buon contrasto nonostante risulti particolarmente compatto visto che misura 32 x 21,5 x 1 cm e pesa meno di 1 Kg.

La tastiera retroilluminata RGB permette di lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il pennino incluso offre precisione e comodità per prendere appunti, disegnare o modificare documenti in maniera intuitiva.

Grazie al supporto per il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2, è possibile collegarsi rapidamente a Internet e a dispositivi esterni, garantendo velocità e stabilità nelle connessioni.

Anche la connettività è ben fornita: il tablet è dotato di 2 porte USB-C, di cui una con funzionalità complete, e di una porta Micro HDMI che consente di collegare il dispositivo a monitor esterni o proiettori.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 370 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’11% andando a spendere intorno ai 328 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.