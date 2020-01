Mario Kart Tour in multiplayer è ora disponibile per tutti

Al lancio Mario Kart Tour per iOS mancava di una delle più attese caratteristiche: il multiplayer online. E’ stato introdotto qualche settimana fa, anche se solo per pochi. Adesso, finalmente, tutti i giocatori potranno partecipare a gare multiplayer. La funzione è ancora in fase beta, ma adesso chiunque potrà accedervi, senza dover pagare alcunché.

Fino ad ora, infatti, era possibile partecipare a gare online multiplayer solo se si acquistava l’abbonamento Gold Pass da 5 dollari. Adesso, invece, chiunque potrà gareggiare con i propri amici, sfidando finalmente avversari di un certo calibro, sicuramente superiori alla IA. Questa funzionalità servirà probabilmente a far meglio digerire i controlli touch non troppo apprezzati, così come il fatto che il titolo sia in realtà un free to play.

Grazie alla nuova funzionalità, il giocatore potrà concorrere contro avversari casuali, oppure sarà possibile attivare la localizzazione per correre contro gli amici, se sono nelle vicinanze.

The second multiplayer test is here! This time around, all players, including #MarioKartTour Gold Pass subscribers, can participate. Race your friends by tapping Menu, and then Multiplayer in-game. pic.twitter.com/IYqKWNmIue — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) January 23, 2020

Quanti avranno sbloccato almeno una coppa all’interno del gioco, potranno avviare gare multiplayer, semplicemente premendo il pulsante menu e passando al reparto multiplayer per gareggiare contro utenti in tempo reale. Da notare, però, che i salvataggi multiplayer in questa versione beta non potranno essere utilizzati nella versione finale.

La beta terminerà a mezzanotte di martedì 28 gennaio. Mario Kart Tour è disponibile per iPhone gratis da questa pagina di App Store ma prevede acquisti in-app. Invece per i dispositivi Android si scarica da questa pagina di Google Play Store.