Nintendo compra studio di animazione, nasce Nintendo Pictures

Svolta nell’universo Nintendo che, da società di giochi di carte e colosso dei videogiochi, nel futuro potrebbe segnare ancora un grande cambiamento: Nintendo ha acquisito la società di produzione Dynamo Pictures, specializzata in animazione e computer grafica, e la ribattezzerà Nintendo Pictures.

La nuova sussidiaria Nintendo Pictures “si concentrerà sullo sviluppo di contenuti visivi utilizzando l’IP Nintendo” e sulla “pianificazione e produzione di contenuti visivi, inclusa l’animazione in computer grafica”. La pgina IMDB della società elenca crediti su dozzine di titoli, incluso il lavoro di motion capture su Death Stranding, Persona 5 e il lavoro di post-produzione su Metroid: Other M.

L’esperienza e le competenze acquisiti nel tempo saranno utili a Nintendo Pictures per creare contenuti visivi sfruttando i protagonisti e le mascotte videoludiche più importanti della multinazionale di Kyoto.

L’acquisizione arriva mentre Nintendo si sta preparando per l’uscita cinematografica più significativa degli ultimi anni, un film d’animazione basato sul franchise di Super Mario Bros con Chris Pratt come protagonista. L’uscita del film è attualmente prevista per la primavera del prossimo anno, quasi trent’anni dopo l’ultimo grande adattamento cinematografico: il live action del 1993 Super Mario Bros con Bob Hoskins e John Leguizamo. ricordiamo che un adattamento live action del Detective Pikachu basato sul franchise Pokémon è stato rilasciato nel 2019.

L’acquisizione arriva nel bel mezzo della moda di trasformare i videogiochi in film e programmi TV. Un secondo film d’animazione basato sul franchise di Sonic the Hedgehog è stato distribuito all’inizio di quest’anno e uno show televisivo basato su The Last of Us di Naughty Dog è attualmente in produzione per HBO. Sony, che ha anche recentemente pubblicato un film basato sui suoi giochi Uncharted, ha dichiarato di voler continuare ad espandere la sua IP PlayStation al di fuori dei videogiochi in una recente giornata dedicata agli investitori.

L’avviso di Nintendo agli azionisti afferma che sta acquisendo il 100 percento delle azioni in circolazione di Dynamo Pictures, che diventerà una consociata interamente controllata della società di videogiochi. Si prevede che l’acquisizione si concluda il 3 ottobre 2022. Chissà se il colosso dei videogiochi giapponese sta già pensando anche al lancio di una sua piattaforma di streaming stile Netflix.

