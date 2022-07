Apple attiva le promozioni Back to School 2022 in Europa

A rendere il ritorno a scuola meno traumatico per gli utenti prova a pensarci Apple con la sua tradizionale promozione Back To School, ora anche in edizione 2022: non solo sconti, anche una carta regalo da 150 euro. Ecco quali periferiche sono interessate e chi ne ha diritto.

Apple avvia, così, la campagna sconti Education su Mac e iPad, che offre anche una carta regalo fino a 150 euro:

Risparmia su un Mac o un iPad per l’università. Hai anche uno sconto su Apple Pencil e Smart Keyboard, il 20% su AppleCare e altro ancora. I prezzi sono riservati a studenti e studentesse iscritti o ammessi all’università, e a docenti e personale degli istituti di ogni ordine e grado

I dispositivi idonei all’offerta includono MacBook Air, MacBook Pro e iMac, nonché iPad Pro e iPad Air: vale la pena rilevare che nell’offerta sono inclusi anche i portatili più recenti introdotti da Apple, quindi MacBook Pro 13″ e MacBook Air con processore M2. Le carte regalo variano a seconda del prodotto acquistato in sconto e possono raggiungere un valore più alto, fino a 150 euro, con l’acquisto dei Mac, invece si ottengono valori leggermente inferiori acquistando iPad.

In Messico, Turchia, Repubblica Ceca, Belgio, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong e Cina, la promozione Apple Back to School non fornisce una carta regalo, in alternativa i clienti del settore educational ricevono un set di AirPods di seconda generazione con l’acquisto di un nuovo iPad o Mac. Per verificare se siete idonei alla promozione non vi resta che cliccare direttamente a questo indirizzo: la verifica avviene attraverso procedura UniDays.