Le microSD Express nessuno le voleva, con Nintendo Switch 2 ora sono introvabili

C’era una volta una scheda SD che nessuno si calcolava. C’era volta ma oggi non c’è più visto che le microSD Express, schede certo molto veloci, ma anche molto costose, stanno sparendo dagli scaffali alla velocità del fulmine.

La ragione per cui, per ora solo in Giappone, questo prodotto ritenuto talmente di nicchia e di prezzo così alto che anche chi lavora con contenuti ad alta risoluzione spesso preferiva SSD portatili, sono ormai difficilissime da trovare è per il lanciato della Switch 2 (in Italia dal 5 giugno) che supporta esclusivamente questo formato.

La scelta tecnica di Nintendo per la Switch 2 è comprensibile, visto che la console punta a supportare giochi in 4K, frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz e tempi di caricamento ridottissimi compito per le quali le microSD Express, per anni un UFO presente solo nel catalogo di Lexar, SanDisk e pochi altri, sono perfette: velocità di lettura che arrivano fino a 900 MB/s, scrittura stabile sopra i 500, compatibilità con l’interfaccia PCIe e un consumo energetico sorprendentemente basso.

Per questo in Giappone, patria del culto Nintendo, le vendite sono esplose in poche ore. Secondo il noto rivenditore Hermitage Akihabara, online si è arrivati a oltre 337 schede vendute ogni ora. Le Lexar PLAY Pro da 1 TB, normalmente poco richieste, sono sparite da Amazon e Rakuten. Persino i tagli più piccoli da 128 o 256 GB sono andati sold‑out quasi ovunque.

La sete di schede sta spingendolo il fenomeno degli scalper. I bagarini del nuovo millenio, come era successo con la PS5 o con alcune GPU durante la crisi dei chip, hanno fatto incetta di schede. Prodotti da 50 dollari sono ora in vendita a oltre 100. Sorprendente per prodotti che, tecnicamente, nessuno voleva fino alla settimana scorsa.

In Italia per ora, la situazione da noi è più tranquilla. Le microSD Express sono ancora disponibili su Amazon Italia, anche se con scorte limitate e pochi modelli tra cui scegliere. I prezzi restano alti – si parte da circa 60 € per un taglio da 128 GB e si arriva a circa 150 euro per quelle da 1 TB – ma il vero rischio è che la stessa ondata giapponese arrivi anche da noi, magari in concomitanza con l’apertura dei preorder ufficiali della Switch 2 che arriverà sul mercato il 5 giugno 2025, e sarà probabilmente uno dei lanci hardware più seguiti dell’anno.

Se state pensando di acquistarla, e volete avere una scheda microSD Express pronta all’uso, il consiglio è semplice: muovetevi ora. Non serve strafare: un taglio da 256 GB potrebbe essere più che sufficiente per iniziare.