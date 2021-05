Nintendo Switch OLED forse sarà svelata a giugno

Si parla da diverso tempo della possibilità che Nintendo sia al lavoro su una Switch Pro con schermo OLED e, nelle ultime ore, l’intensità delle anticipazioni si è fatta più forte, con tanto di indicazioni delle possibili date di presentazione (giugno) e lancio previsto già entro ottobre 2021.

Nintendo potrebbe rilasciare la sua nuova versione di Switch a settembre o ottobre, come segnala Bloomberg, che aggiunge un dettaglio di non poco conto: la produzione inizierebbe già a luglio prossimo. Ancora prima, però, l’annuncio, che potrebbe arrivare addirittura il 12 giugno in occasione dell’E3 2021 che si terrà in forma digitale.

Un annuncio anticipato di mesi all’E3 consentirebbe agli editori terze parti, così come la stessa Nintendo, di mostrare i loro giochi in esecuzione sul nuovo hardware, come osserva Bloomberg. Si ritiene che questa versione di Switch utilizzi un processore più potente di Nvidia, che funziona con la tecnologia DLSS, consentendo output 4K su televisore. Secondo quanto riferito, la prossima Switch avrà anche un display OLED da 7 pollici fornito da Samsung.

Bloomberg afferma che i fornitori Nintendo sono “fiduciosi” nella loro capacità di soddisfare gli ordini anche se durante questo periodo di carenza globale di chip e altre componenti. Le linee di produzione sono preparate per il potenziale cambiamento di componenti che Nintendo intenderebbe utilizzare nella nuova console, anche perché soggette a una minore concorrenza rispetto a quelle delle console rivali più potenti.

L’attuale modello di Switch, ricordiamo, è stato difficile da trovare in molte regioni per buona parte dell’ultimo anno anno, con un aumento della domanda durante la pandemia, aggravata dalle sfide con la catena di approvvigionamento. Si resta in attesa di scoprire qualcosa di nuovo rispetto alla console 4K.