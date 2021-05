Apple migliora i forum sviluppatori in vista di WWDC21

L’anno scorso Apple ha ridisegnato i suoi forum per sviluppatori, invitando i programmatori registrati a discutere dei framework e delle API della piattaforma Apple: anche gli ingegneri Apple sono presenti spesso in quelle pagine. Dopo le critiche ricevute al restyiling, perché macchinoso da usare e troppo ridotto per essere utile, sembra che qualcosa sia destinata a cambiare.

Per porre rimedio, Apple ha implementato una serie di modifiche volte a rendere i forum degli sviluppatori più utili e pratici. Gli sviluppatori ora hanno la possibilità di lasciare commenti mirati sulle domande pubblicate, così da aggiungere ulteriori informazioni. I forum, inoltre, si espandono oltre il semplice testo, con possibilità di caricare immagini e allegare screenshot rispetto a una domanda pubblicata.

Alle domande pubblicate ora è possibile assegnare tag che corrispondono a categorie come “macOS”, “iOS”, “beta” o ai nomi di diversi framework di sistema. Durante la ricerca nei forum gli utenti potranno anche filtrare per tag e i principali tag di tendenza saranno visibili sulla home page. Dal 7 giugno, primo giorno di apertura lavori della conferenza mondiale degli sviluppatori, Apple aggiungerà tag relativi a tutti gli annunci WWDC21 incentrati sugli sviluppatori.

I cambiamenti arrivano poco prima della conferenza annuale degli sviluppatori di Apple. Lo scorso lunedì, Apple ha confermato che ospiterà (seppur virtualmente) un keynote di presentazione incentrato sugli sviluppatori il 7 giugno, evento durante il quale potrebbero arrivare però anche alcune novità hardware. Per la settimana a seguire, Apple ospiterà numerose sessioni su tutte le nuove funzionalità di iOS 15, macOS 12, watchOS 8 e tvOS 15. Ci saranno anche nuovi “padiglioni” e “sale digitali” virtuali per organizzare i contenuti disponibili, dando agli sviluppatori un maggiore accesso agli ingegneri e ai designer Apple.